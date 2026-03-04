Quién reemplaza a Manuel Adorni en caso de una ausencia temporal como Jefe de Gabinete: el nuevo «superpoder» de Sandra Pettovello

A través del Decreto 130/2026, el Poder Ejecutivo oficializó un cambio estructural en el funcionamiento del Gobierno. La normativa establece que, ante ausencias de Manuel Adorni, la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, será la primera en la línea de sucesión para quedar al frente de la Jefatura de Gabinete.

Este nuevo esquema reemplaza una normativa de 1995 y concentra el poder de reemplazo en solo dos carteras: Capital Humano y, en segunda instancia, el Ministerio de Defensa. El objetivo es reducir el círculo de delegación a los funcionarios de máxima confianza del Presidente.

Doble mando: sin pausa en los ministerios, cómo funciona su reemplazo

A diferencia del sistema anterior, donde el ministro interino suspendía sus tareas habituales, el nuevo decreto impone la obligatoriedad de la doble función.

Esto significa que Pettovello (o el titular de Defensa) deberá ejercer ambos cargos de manera simultánea, manteniendo su agenda ministerial mientras gestiona la Jefatura de Gabinete.

Las facultades del reemplazante:

Firma presidencial: el ministro interino tendrá la tarea crítica de refrendar los actos del Presidente para que tengan validez jurídica.

el ministro interino tendrá la tarea crítica de refrendar los actos del Presidente para que tengan validez jurídica. Manejo del Gabinete: tendrá la potestad de convocar, coordinar y presidir las reuniones de ministros en ausencia de Milei.

tendrá la potestad de convocar, coordinar y presidir las reuniones de ministros en ausencia de Milei. Control de actas: decidirá, junto al mandatario, qué temas de las reuniones ministeriales quedarán registrados en actas oficiales.

Responsabilidad legal y política

El decreto aclara que quien asuma la suplencia no solo firma documentos, sino que asume responsabilidad directa y solidaria por los actos que legalice.

Para activar este proceso, Adorni solo deberá notificar previamente a la Secretaría Legal y Técnica. Con esta medida, el Gobierno busca agilizar la gestión administrativa y evitar que los viajes oficiales o misiones al exterior frenen la firma de decretos y resoluciones clave.