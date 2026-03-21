Esto es en off: Crónica política entre internas, supervivencia y el salto al «oro virtual»

Neuquén

Asaad ganó sin querer queriendo

El flamante titular del PJ neuquino, José Asaad, sacó pecho tras su victoria: aseguró que mientras el sector de Oscar Parrilli ostentaba todo el aparato y la pompa de la estructura, ellos andaban “como el Chavo del 8”, caminando el territorio con una bolsita en la mano y visitando a cada compañero casa por casa.

José Asaad, intendente de Vista Alegre dijo que anduvieron como El Chavo haciendo campaña (Oscar Livera)



Huinganco le sale al cruce a Junín…

Neuquén suma un nuevo capítulo a la “guerra de los santuarios”: el gobierno provincial impulsa en el cerro Calvario de Huinganco la obra del Cristo Luz, diseñada por el arquitecto Alejandro Santana. La senadora Julieta Corroza ya promociona este proyecto emblemático que, además de fortalecer el turismo religioso, promete sacarle brillo (y quizás un poco de sombra) al renombrado Vía Christi de Junín de los Andes.

Huinganco también tendrá un Cristo Luz hecho por Santana.

Un manual de supervivencia

Carlos Quintriqueo, que en las legislativas de 2025 quedó en cuarto lugar con un 7% de los votos, parece haber decidido que en política es mejor una retirada estratégica que otra derrota solitaria. Tras ver cómo La Libertad Avanza se quedaba con el primer puesto, el titular de ATE aplicó el “manual de supervivencia electoral”: elogió la gestión de Mariano Gaido y se ofreció como aliado para evitar que los libertarios “le arrebaten todo” en la capital.

Cambió el bardo del PJ por el relincho

¡Pero qué elegancia la de Francia… o mejor dicho, la de El Sauce!. Marcelo Zúñiga se calzó las espuelas y se subió al pingo a orillas del Picún Leufú, demostrando que para ser un destacado “PJ Rolista” primero hay que saber galopar.

Marcelo Zuñiga se mostró en la fiesta de El Sauce a pocas horas de la interna del PJ

Muchos se preguntan si el domingo, en medio de la interna, Marcelo apareció en el cuarto oscuro al grito de “¡viva la Santa Federación!”.

Rioseco y las fuerzas del cielo, unidos por amor a la gestión

¡Quién te ha visto y quién te ve, Ramón!. Después de tres intentos por sentarse en el sillón de la calle Rioja con el manual del PJ bajo el brazo y agitando las banderas del Frente y la Participación Neuquina, parece que descubrió que el amor -o al menos la gestión- no tiene fronteras ideológicas. Resulta casi poético imaginar el encuentro: por un lado, los “leones” de las fuerzas del cielo y, por el otro, el histórico referente de Cutral Co, fundiéndose en un abrazo burocrático para destrabar expedientes. Rioseco se sinceró y confesó que en la Secretaría de Energía le abrieron los brazos con un desinterés digno de un monje tibetano, demostrando que, cuando de habilitaciones complejas se trata, el pragmatismo es el mejor combustible. ¡Mira que hay que ser equilibrista para decir que no son compatibles mientras les tira flores a los encargados de la motosierra!

Abran paso que llegó la petrolera que busca el oro virtual

La ministra nacional se animó a probar los instrumentos didácticos del Instituto Vaca Muerta



¡De los expedientes a las excavadoras! Sandra Pettovello decidió cambiar por un rato el laberinto de Capital Humano por el joystick del Instituto Vaca Muerta, demostrando que ella también puede ser una “leona” de la perforación. Mientras en Buenos Aires algunos dicen que el Gobierno solo sabe cavar pozos fiscales, la ministra se lanzó a la aventura del petróleo virtual para ver si, de una vez por todas, logran encontrar el fondo del asunto. Sandra Pettovello le hizo al joystick y perforó un pozo.

Río Negro

Un exdiputado volvió al Congreso Nacional

El exdiputado nacional Julio Acavallo, quien tuvo su mandato entre 2011 y 2005 por el Frente Grande en el esquema de la Alianza, volvió a la Cámara Baja pero esta vez como asesor. Su contratación está vinculada al desembarco de Marcelo Mango, que terminará el mandato de Martín Soria hasta 2027.

La denominación que genera decretos

La denominación del Ministerio de Gobierno y Trabajo, sin Turismo, que se ajustó con la Ley de Ministerios, obligó a una docena de decretos modificatorios en la designación de cargos desde su titular Agustín Ríos hacia abajo. También el área de Modernización tuvo que aplicar corrimientos desde Planificación.

La caída de cargos por una demora

La demora en las designaciones en la nueva cartera de Juventud, Deportes y Cultura genera un inconveniente. Funcionarios que se quedaron sin cargos: por caso, aquellos de Deportes y Cultura que formaban parte de Desarrollo Humano, pero esas áreas ahora forman parte de la flamante secretaría, aún sin organigrama ni firmas.

Un acto de Macri que sirve de motivación

“El PRO está vivo y activo”, lanzó el titular del partido en Río Negro y legislador, Juan Martín, después de participar en el acto de Mauricio Macri realizado en Parque Norte. Asistió con un grupo de dirigentes rionegrinos, entre ellos, el diputado Sergio Capozzi y parlamentarios provinciales. Un oportuno encuentro motivador fue la conclusión.

Marzo sin sesión en la Legislatura y la razón subsiste

En marzo no se prevé ninguna sesión en la Legislatura, no hay proyectos del Ejecutivo, siempre motivo suficiente para un llamado parlamentario. Pero, además, subsiste un punto no resuelto y que pondrá en tensión nuevamente al oficialismo. La definición de la bancada Cambia Río Negro, de Aníbal Tortoriello, se postergó para “la próxima reunión” de Labor Parlamentaria cuando su conformación por parte del vicegobernador Pedro Pesatti colisionó con la resistencia del gobernador Alberto Weretilneck, expuesta por el presidente de la bancada oficialista, Facundo López. La resolución se postergó en la búsqueda de algún entendimiento, que -por ahora- parece no haberse logrado. Parlamento sin sesión, y el conflicto persiste.

La “seguridad pública” y las críticas de Rivero

El titular de Primero Río Negro, Ariel Rivero reiteró sus críticas a la política de Seguridad de Río Negro. “No se puede seguir improvisando”, alertó. Más allá de las críticas lógicas por las deficiencias en la gestión de Daniel Jara, hay quienes aluden a una charla con el gobernador Weretilneck y una referencia de reemplazo en Seguridad