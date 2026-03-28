Neuquén duplicó el empleo formal en la construcción en 16 años

Construcción privada en Neuquén: genera casi tanto empleo privado registrado en Neuquén como los servicios relacionados a la extracción de petróleo y gas. Foto: Matías Subat.

Mientras el país registró un modesto incremento del 0,2% mensual en el empleo de la construcción para enero de 2026, Neuquén trepó un 5,0%, el mayor crecimiento de todas las provincias argentinas en ese período, según el informe elaborado por Politikon Chaco en base a datos del IERIC e INDEC. Eso se tradujo en 1.065 puestos de trabajo nuevos en apenas un mes, en un sector que a nivel nacional acumula décadas de ciclos adversos.

El dato cobró aún más relevancia si se consideró que enero suele traer factores estacionales negativos para la construcción. El país cortó con dos meses seguidos de caídas, pero Neuquén directamente aceleró, consolidando una tendencia que la separa del promedio nacional y de buena parte de las demás jurisdicciones.

El peso de la historia: 102% por encima del promedio

Al comparar los niveles actuales de empleo sectorial con el promedio histórico del período 2007-2023, Neuquén superó ese promedio en un extraordinario 102,0%, prácticamente duplicando sus registros históricos. Ninguna otra provincia se acercó a esa performance: Jujuy fue segunda con un 29,9% y Salta tercera con 23,3%. En el extremo opuesto, Santa Cruz y La Rioja acumularon caídas superiores al 70% respecto a sus promedios.

El total país se ubicó un 10,4% por debajo de ese promedio histórico, lo que marcó una brecha enorme con la realidad neuquina. Solo siete provincias lograron superar su propio promedio histórico, y Neuquén no solo integró ese grupo, sino que lo dominó de manera contundente, evidenciando el impacto que tuvo el desarrollo de Vaca Muerta y la actividad hidrocarburífera en la demanda de mano de obra de la construcción.

Desde diciembre de 2023: casi sin cambios, pero positivos

El informe también midió la evolución del empleo desde noviembre de 2023, el mes previo al inicio del actual gobierno nacional. En ese período, el total del país mostró una baja del 16,5%, con solo cuatro provincias que lograron mantener o mejorar sus niveles. Neuquén integró ese reducido grupo con una suba del 1,1%, segunda apenas detrás de Río Negro, que encabezó con el 10,5%. Mendoza y Santa Fe completaron el cuarteto de excepciones positivas.

El contraste con las provincias más castigadas fue brutal: Santa Cruz cayó un 70,4% y La Rioja un 76,4% en ese mismo lapso. La Patagonia norte mostró así una dinámica completamente diferente a la Patagonia sur, donde la crisis sectorial golpeó sin piedad durante la gestión iniciada en diciembre de 2023.

Los salarios: Neuquén lidera la recuperación de largo plazo

En materia salarial, el panorama nacional fue adverso: el salario promedio en la construcción se ubicó en $1.228.117 en enero de 2026 y exhibió una baja del 3,7% real interanual, la tercera caída consecutiva. Sin embargo, Neuquén registró el salario promedio más alto entre las provincias grandes, alcanzando los $2.075.873, solo superado nominalmente por Santa Cruz ($2.233.154) y Tierra del Fuego ($1.873.595).

Al comparar con noviembre de 2023, el salario real en Neuquén creció un 31,8%, el mayor incremento de todas las jurisdicciones del país. Ese dato convirtió a Neuquén en el único gran distrito que protegió el poder adquisitivo de sus trabajadores de la construcción durante la gestión actual. Río Negro acompañó con un 28,0%, mientras que en el otro extremo Santa Cruz acumuló una pérdida del 15,9%.

La sombra: en términos interanuales, Neuquén quedó rezagada

No todo fue celebración para la provincia. En la comparación interanual del salario real —enero 2026 versus enero 2025— Neuquén mostró una caída del 11,5%, siendo una de las más pronunciadas del país junto a Santa Cruz (-11,2%) y Salta (-13,5%). Eso sugirió que el año 2025 fue particularmente fuerte en términos salariales para Neuquén, y que la base de comparación encareció el resultado del arranque de 2026.

En empleo, la variación interanual fue más moderada: Neuquén creció un 5,5% respecto a enero de 2025, lejos del 33,8% de Río Negro que encabezó ese ranking. El desafío para la provincia es consolidar la recuperación mensual y convertirla en una tendencia sostenida a lo largo del año, en un contexto nacional donde el sector de la construcción todavía acumula una deuda histórica de 10 puntos porcentuales respecto a sus propios promedios de las últimas dos décadas.