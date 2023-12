  Presentarán un nuevo proyecto en la Legislatura para municipalizar Las Grutas

Tras casi 8 años de que se declarase la nulidad de la ley que impulsó la municipalización de Las Grutas habrá un nuevo intento para tratar de escindir al balneario del resto del éjido de San Antonio Oeste, mediante la presentación de un proyecto que llevará a la Legislatura el diputado provincial Claudio Doctorovich, del bloque Pro-Unión Republicana.

La novedad fue compartida por una de las integrantes de la comisión permanente por la municipalización del balneario, Noelia Vázquez, qué, en diálogo con Río Negro Radio, se refirió al tema y convocó a un encuentro en el que se brindarán detalles de la iniciativa.

“Estamos invitando a los vecinos este lunes a las 20’, en las instalaciones de la Casa de Nazareth (ubicada en calle Jacobacci y San Antonio), porque les hablaremos del tema que llegará a la Legislatura en el mes de marzo. Además queremos lanzar una junta de firmas, aprovechando que también podrán aportar su rúbrica los turistas que nos visiten” señaló la municipalizadora.

Sobre el proyecto la mujer opinó con entusiasmo, porque mencionó que es “superador”, al compararlo con el último que se presentó.

“Consultamos legislación análoga y la ampliamos. Incorporamos cosas para nuestro régimen municipal y legal. Por ejemplo la figura del interventor, que ayudaría en la re organización administrativa en tiempos de transición, algo que el anterior no preveía. Se pone, también, un plazo para el llamado elecciones (comunales, una vez que ya esté fijada la escisión)” detalló.

Con respecto al posible respaldo de otros legisladores fue cauta. “Desconozco si nos van a apoyar. Sabemos que nos pueden decir que no, pero eso no significa que dejemos de intentarlo. Trataremos de convencer a cada uno de que tenemos derecho a la autodeterminación, y si no sale volveremos a intentarlo hasta que lo consigamos” se esperanzó.

Reconoció que la mayoría de los representantes de la zona son contrarios a la idea. “Fernando Frugoni (Coalición Cívica Ari) y Marcela Rossio (Juntos Somos Río Negro) la rechazan. Pero Luis Noale (JSRN), que antes pensaba lo mismo, ahora dejó la puerta abierta, porque cuándo se le consultó dijo que había que “escuchar a las mayorías’” expresó Vázquez.

Cabe recordar que el último proyecto que se trató en el recinto fue de la autoría de Marilin Gemignani (JSRN). Ocurrió en 2015, y se aprobó en el marco de una controvertida votación. Pero, antes de que se realizara el llamado a referéndum, el tema se elevó a la Justicia. Y dos años después, en marzo de 2017, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) determinó que el procedimiento fue irregular, ya que no se contó con los dos tercios necesarios para crear un nuevo municipio. La ley quedó nula.

Ahora, volverían a intentar la escisión.

