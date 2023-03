Video: El candidato a vice de Tortoriello se opuso al oleoducto en un posteo que grabó personalmente

“El mar no es para ponerle petróleo adentro. Si contamina no es desarrollo. No podemos dejar que avancen en la construcción de un oleoducto y de un puerto petrolero en nuestra región marítima”.

Con estas palabras el compañero de fórmula de Aníbal Tortoriello y candidato a vicegobernador por Cambia Río Negro Juan Pablo Álvarez Guerrero se refirió, a través de un video, al proyecto de establecer un puerto petrolero en Punta Colorada (Sierra Grande) para exportar hidrocarburos que, a través de un oleoducto, llegarían desde Vaca Muerta. La opción será posible tras la reforma de la ley 3.308, que habilitó la actividad hidrocarburífera en el litoral marítimo de la Provincia.

Lo llamativo es que el legislador del Pro, Juan Martín (la misma fuerza que lidera Tortoriello) en su momento votó a favor de esta reforma. Y el tema se sigue planteando como urticante en el seno de CRN, porque curiosamente Álvarez Guerrero hizo público el video horas antes de que varios candidatos de su lista viajaran a la localidad serrana.

Sin embargo lo filmó de manera casera y lo difundió a través de sus redes, por fuera de los spots de campaña. Esto, según dejaron trascender fuentes ligadas a la lista que integra, generó sorpresa y resquemor, porque hasta ese momento el abordaje de cualquier tema se había consensuado y manejado dentro de una estrategia comunicacional.

“Preguntale a un pescador o a un vecino de la costa atlántica que vive del turismo si pueden vivir sin el mar” se preguntó Álvarez Guerrero en esa filmación, que circuló activamente.

Qué opinaron otros referentes sobre el oleoducto por Sierra Grande

Ahora, tras estas declaraciones, otros de los referentes del Cambia Río Negro en la Zona Atlántica también se expresaron en contra, aunque, como el propio candidato a vicegobernador, evitaron referirse al posicionamiento del legislador del Pro Juan Martín, que acompañó con su voto esta posibilidad.

“Yo no estoy de acuerdo con la construcción de un oleoducto. La Argentina necesita exportar gas y petróleo, pero para eso ya está Puerto Rosales, en Bahía Blanca, aunque Ypf y el gobierno nacional decidieron hacerlo por Sierra Grande, en nuestra Provincia» expresó Fernando Frugoni, el candidato a legislador en la zona atlántica.

«Ante el hecho consumado (porque la obra ya arrancó)-siguió Frugoni- tenemos que empezar a exigir que nos presenten un plan de contingencia creíble, realizable y seguro, y que el control del oleoducto lo haga el Invap. Si Aníbal Tortoriello se convierte en gobernador sé qué él hará lo posible para frenarlo, pero hoy la realidad es otra” afirmó.

En la misma línea se expresó la candidata a intendenta Marilina Cardelli. “Creo que es un pecado que el golfo más azul del continente (en alusión al San Matías) se vuelva un golfo negro con la creación de un puerto que exporte hidrocarburos. Nosotros tenemos una economía basada en la pesca y el turismo. Entonces, en lugar de gastar tanto dinero en una obra como ésa sería mejor desarrollar esas actividades” aseguró.