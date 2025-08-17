Corporación Pulmarí convoca a inversores turísticos para concesionar lotes recuperados

La Corporación Interestadual Pulmarí adquirió un vehículo que facilitará la tarea de vigilancia (Gentileza Corporación Interestadual Pulmarí)

La Corporación Interestadual Pulmarí prepara un llamado a licitación pública para nuevos proyectos turísticos, luego de dar de baja 12 concesiones que habían sido adjudicadas sin planificación ni criterios claros.



El presidente de la entidad, el lonco Daniel Salazar, aseguró que el proceso será abierto y con requisitos ambientales estrictos, priorizando el desarrollo sustentable y la participación comunitaria.

La Corporación Interestadual Pulmarí anunció que en los próximos dos meses lanzará una licitación pública para el desarrollo de nuevos proyectos turísticos en el área, luego de revertir una serie de concesiones que habían sido otorgadas sin criterios claros ni transparencia.

El presidente de la institución, Daniel Salazar, explicó a radio UNCo CALF que durante su gestión se dieron de baja 12 lotes que estaban en manos privadas bajo contratos precarios y sin planificación territorial, y que ahora estarán disponibles para iniciativas que cumplan con estrictos requisitos ambientales y de inversión.

Salazar recordó que en el pasado las concesiones se otorgaban “a amigos del poder” sin límites ni control, situación que cambió con la implementación de un reglamento y un ordenamiento territorial.

El nuevo sistema exige que los proyectos sean evaluados por un comité con especialistas en turismo y economía, además de un estudio de impacto ambiental obligatorio. “No hay favores para nadie, el proceso es transparente y público”, aseguró.

La corporación administra 113 mil hectáreas en la zona, de las cuales unas 70 mil están concesionadas a comunidades para uso productivo ganadero.

Las nuevas licitaciones estarán orientadas al turismo sustentable, con opciones como cabañas, glamping o pesca deportiva, y se otorgarán por 25 años con posibilidad de prórroga.

“Nuestro objetivo es cuidar el paraíso que tenemos y generar trabajo en las comunidades”, remarcó Salazar.

En relación al financiamiento de la corporación, el titular fue claro al marcar diferencias entre los aportes del Gobierno nacional y los de la Provincia.

Señaló que Nación “no pone un peso” en el sostenimiento de la institución, mientras que Neuquén se hace cargo con fondos propios para garantizar su funcionamiento y el acompañamiento a proyectos locales.

“El único que realmente sostiene a Pulmarí es el Gobierno provincial”, declaró Salazar, al remarcar que la continuidad de la corporación y la posibilidad de llevar adelante nuevos planes dependen de los recursos que se destinan desde la administración neuquina.