Mapuches bloquean acceso al istmo de Mari Menuco: buscan impedir trabajos de YPF sobre Vaca Muerta

Mapuches de la comunidad Kaxipayiñ bloquean un camino público en la zona de Mari Menuco. Foto: captura de video.

Integrantes de la comunidad mapuche Kaxipayiñ y de la zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén iniciaron este miércoles un bloqueo sobre un camino público de acceso al lago Mari Menuco. Buscan impedir que YPF avance en los trabajos sobre dos concesiones no convencionales que tiene en esa zona y que le otorgó el gobierno de Rolando Figueroa a principios de este año.

En un video publicado esta mañana en redes sociales, informaron su decisión de «cerrar sus tranqueras a esta actividad tan dañina».

«El señor gobernador se da el lujo de entregarle el agua a estas operadoras y para eso estamos nosotros, para evitarlo. Vamos a estar todo el tiempo que sea necesario dentro de nuestro territorio para evitar este desastre», plantearon.

El bloqueo no impide el paso a vehículos particulares pero sí a los de la empresa. Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron a Diario RÍO NEGRO que, hasta el momento, no habían sido notificados sobre el hecho y que estaban solicitando información.

Figueroa firmó el 7 de marzo pasado el decreto 276/2025 que ratificó el acuerdo entre la petrolera de mayoría estatal y la Provincia por dos concesiones de explotación no convencional (Cench) en Vaca Muerta denominadas La Angostura Sur I y La Angostura Sur II, ambas desprendimientos de Loma La Lata-Sierra Barrosa.

El primer bloque tiene una superficie de 249 kilómetros cuadrados y, el segundo, de 103,4. Ambos se ubican dentro de la ventana de petróleo de Vaca Muerta, según se informó cuando se anunció el acuerdo.

Están ubicados en la zona del istmo de los lagos Barreales y Mari Menuco y hacia el sur de ambos, una zona que está en disputa con la comunidad mapuche Kaxipayiñ. En mayo habían presentado un recurso administrativo para impugnar ese decreto argumentando que correspondía realizar la consulta previa, libre e informada a la comunidad.

El conflicto por las tierras y la consulta previa

Las tierras alcanzadas por estas nuevas concesiones de YPF no forman parte del relevamiento territorial aprobado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para la comunidad Kaxipayiñ.

Según había explicado a Diario RÍO NEGRO el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, la comunidad «tiene dos realidades en cuanto a superficie de tierras». Una fracción fue reconocida de ocupación actual, tradicional y pública por resolución 219/2023 del INAI, que no incluye el istmo, y otra como ocupación posterior a la sanción de la ley 26.160.

Este otro reconocimiento surgió como consecuencia de un conflicto y es fruto de un acuerdo judicial por el cual la gestión de Omar Gutiérrez se comprometió a mensurar y escriturar esas tierras, que incluirían estas áreas concesionadas a YPF.