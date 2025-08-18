Sortearon un auto 0 kilómetro entre más de 7.000 contribuyentes cumplidores de Cutral Co: quién fue el ganador

Una vecina fue favorecida con el automóvil 0 kilómetro que sorteó el municipio cutralquense, entre los 7.450 contribuyentes que estuvieran al día y que, además, se encuentran adheridos a la factura electrónica. Es el tercer sorteo que realiza la comuna y tiene otros cuatro premios de dinero en efectivo. La idea es incentivar a las y los vecinos para que estén al día con los tributos.

El tercer sorteo de este tipo se cumplió este lunes, en el salón de Acuerdos Américo Verdenelli del municipio cutralquense. La secretaria de Hacienda, Noel Sanhueza, coordinó el sorteo que estuvo controlado con la escribana pública Romina Zingoni.

María Laura Novoa fue la afortunada ganadora del auto Toyota Yaris, 0 kilómetro aunque no fue la primera opción. Ocurrió que el cupón que había salido sorteado, al ser verificada si estaba al día, no había pagado la última factura correspondiente a julio, que era una de la condiciones para participar por lo que se volvió a sortear. No se difundió su nombre.

Antes de llegar al premio mayor, se sortearon cuatro voucher por $2,5 millones. El primero de ellos también ocurrió la misma situación: faltaba el pago de uno de los tributos. Se volvió a sortear. Finalmente, los premios quedaron en manos de Miguel Luengos Vidal; Noemí del Carmen Zárate; Luis Gustavo Ferreyra y Rodolfo Rodríguez.

La funcionaria de Hacienda, explicó que en esta oportunidad participaron 7.450 personas en el sorteo denominado «Buen Contribuyente Electrónico 2025». Las dos condiciones para formar parte era además de estar al día, haberse adherido a la factura electrónica.

Durante los primeros días de enero de este año se realizó el segundo sorteo que tenía como premio mayor una camioneta pick up, 4 x 4 también 0 kilómetro. Y a mitad del año pasado, fue el primer vehículo como primer premio, una motocicleta y una bicicleta como segundo y tercer premios.