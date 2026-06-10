Manuel Adorni y su esposa se sumaron a un régimen de Inocencia Fiscal mientras avanza la investigación por su patrimonio

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, ingresaron al régimen simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal. La información fue confirmada a partir de los registros tomados de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Los registros de ARCA confirmaron la adhesión

Fuentes oficiales aseguraron al sitio Infobae que en el trámite, que ya realizó el funcionario junto a su esposa, no hubo un «blanqueo» o depósito de dólares que no habían sido declarados con anterioridad. A su vez aclararon que la explicación sobre el origen de fondos para la compra de los bienes de la pareja no se realizó por esta vía.

El periodista Hugo Alconada Mon, que sigue de cerca la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, anticipó el martes por la noche que Angeletti se adhirió al régimen el 31 de mayo para el periodo fiscal 2025. Esta información fue confirmada después por fuentes oficiales a Infobae, quienes sumaron que no solo ella se sumó a la medida, sino que también lo realizó el jefe de Gabinete.

La constancia de inscripción del régimen simplificado de Ganancias de Bettina Angeletti. Gentileza

Al respecto, señalaron: «El régimen simplificado de Ganancias ayuda a que se haga la declaración más rápido y de manera más simplificada, porque el trámite lo termina completando el fisco y no quien aplica. Se gana tiempo operativo. Nada tiene que ver con la inocencia fiscal«.

Tras esto, aclararon que «no va a ser para blanquear dinero» y apuntaron: «Se equivocan quienes piensan que va a ser por eso». Desde el entorno de Manuel Adorni reiteraron que no se va a meter un solo dólar a través del régimen de Inocencia Fiscal. En cuanto a la justificación de los fondos con los que el matrimonio compró inmuebles, se explicarían por tenencia de criptomonedas.

Un dato a tener en cuenta es que la declaración impositiva es privada, aunque la Justicia tiene la potestad de solicitar el levantamiento del secreto fiscal.

Por otra parte, también es importante aclarar que el régimen simplificado de Ganancias al que adhirieron el jefe de Gabinete y su esposa, le permite a ARCA predeterminar el impuesto a partir de la información existente en su base de datos, pudiendo el ciudadano revisar, editar o confirmar la Declaración Jurada.

De igual manera, el matrimonio podría verse beneficiado si es que el fisco acepta el tapón fiscal que permite la adhesión al nuevo esquema, ya que la declaración jurada del 2025 cerró en diciembre y hasta entonces, no estaba reglamentada la ley de Inocencia Fiscal.

El jefe de Gabinete ya tendría lista su declaración jurada. En su entorno prometen que su presentación será «inminente» y en este sentido, todo indicaría que podría concretarse hacia el final de esta semana.

Con información de Infobae