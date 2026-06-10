Qué es la Ley de Inocencia Fiscal a la que adhieren Manuel Adorni y su esposa y cuáles son sus beneficios

Mientras se conoció que Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, solicitó adherirse al régimen de regularización tributaria denominado «inocencia fiscal», el Gobierno confirmó además que Adorni se sumará al Régimen Simplificado de Ganancias. Ambas herramientas forman parte de la Ley 27.799 impulsada por la administración de Javier Milei y apuntan a reducir la carga burocrática para los contribuyentes. En ese contexto, crece el interés por conocer cómo funciona el nuevo régimen simplificado, quiénes pueden utilizarlo y qué ventajas ofrece frente al esquema tradicional del Impuesto a las Ganancias.

El vocero presidencial y jefe de Gabinete adherirá al sistema que permite realizar una declaración jurada más simple y con menor cantidad de información a presentar ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Qué es el Régimen Simplificado de Ganancias

Se trata de un mecanismo incorporado por la Ley de Inocencia Fiscal y reglamentado por el Gobierno nacional mediante el DNU 93/26.

La principal característica del sistema es que ARCA confecciona la declaración jurada utilizando información que ya posee en sus registros, por lo que el contribuyente no debe cargar nuevamente gran parte de los datos requeridos en el esquema tradicional.

De esta manera, el proceso se vuelve más ágil y con menos exigencias administrativas.

Cómo funciona

El organismo recaudador elabora una propuesta de declaración jurada a partir de la información disponible en sus bases de datos, incluyendo ingresos, gastos y otros datos fiscales ya registrados.

Luego, el contribuyente puede revisar la información, aceptarla y realizar el pago correspondiente.

Según la normativa, quienes adhieran al régimen y cumplan con sus obligaciones en tiempo y forma quedarán eximidos de presentar documentación adicional relacionada con el impuesto, salvo situaciones particulares que requieran fiscalización.

Quiénes pueden adherirse

El régimen está destinado a personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan determinados parámetros económicos.

De acuerdo con la reglamentación vigente, pueden acceder quienes registren:

Facturación anual de hasta $1.000 millones.

Patrimonio de hasta $10.000 millones.

El objetivo es facilitar el cumplimiento tributario de una amplia porción de contribuyentes sin necesidad de complejos procesos administrativos.

Cuáles son los beneficios

Entre las principales ventajas del nuevo esquema se encuentran:

Menos trámites para presentar Ganancias.

Declaraciones juradas más simples.

Menor carga administrativa.

Utilización de datos ya disponibles en ARCA.

Reducción de errores por carga manual de información.

Mayor rapidez en la liquidación y presentación del impuesto.

Desde el Gobierno sostienen que estas medidas buscan modernizar el sistema tributario y simplificar la relación entre el Estado y los contribuyentes.

La relación con la Ley de Inocencia Fiscal

El Régimen Simplificado de Ganancias forma parte de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una reforma que introdujo cambios en materia tributaria y penal fiscal.

La norma establece que los contribuyentes deben ser considerados cumplidores de sus obligaciones salvo que existan pruebas concretas en contrario. Además, actualiza los umbrales de delitos tributarios, reduce multas en determinados casos y limita algunos mecanismos de control preventivo por parte del organismo recaudador.

La adhesión de figuras como Manuel Adorni al nuevo esquema contribuyó a darle mayor visibilidad a una herramienta que el Gobierno considera clave dentro de su estrategia de simplificación tributaria.