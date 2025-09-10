Tensión en el IUPA por el despido de un profesor y la reacción de los estudiantes: tomaron el edificio

Los estudiantes no dejaron que autoridades del IUPA abandonaran el lugar en un vehículo. Más tarde intervino la Policía. (Foto: Juan Thomes)

El despido de un profesor del departamento de Arte Dramático del Instituto Patagónico de las Artes (IUPA) generó momentos de extrema tensión en la tarde de este miércoles, cuando los estudiantes rodearon un vehículo en el que querían retirarse autoridades de la institución y la policía intervino para retirarlos.

El docente Juan Rolón recibió una resolución del rector interventor Gerardo Blanes en la que se lo despedía y esto provocó la reacción de los estudiantes que fueron a pedirle explicaciones a las autoridades del IUPA de las motivos de que lo cesaran en su cargo, ya que argumentó que no había podido por que se tomó la decisión.

En este contexto fue que dos de las autoridades de la institución, que según indicaron fuentes consultadas eran Silvana Calicchi, directora del departamento de Danzas y exdirectora del departamento de Arte Dramático al que pertenece Rolón, y el secretario de Extensión, Ricardo Casanova, quisieron retirarse del lugar y los estudiantes y trabajadores agrupados en los gremios de la entidad no los dejaron irse rodeando su auto.

La secretaria General, Sandra Nieva, intentó, según contaron a este medio testigos, retirarse con los antes mencionados del lugar y la escena casi termina con un accidente.

Luego llegó la Policía provincial al lugar, que ingresó al edificio del IUPA, y retiró por otra puertas a las autoridades.

Tras el conflicto los estudiantes realizaron una asamblea improvisada y decidieron ocupar el edificio. A las 19,30 había negociaciones, con la presencia de la fiscal jefa Belén Calarco, para intentar destrabar la situación.

IUPA: paro y denuncias de violencia institucional

Los dos sindicatos del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) hicieron un paro de 24 horas el viernes 5 de setiembre ante la «precariedad salarial que padecen docentes y personal de apoyo», argumentaron Sitraiupa y Adiupa.

También se denunciaron situaciones de violencia laboral en medio de un complejo proceso de normalización de cargos docentes.

Marina Cepeda, de Sitraiupa, denunció violencia institucional y recordó que en el último cobro de salarios los docentes que hicieron paro sufrieron fuertes recortes en sus sueldos.