Tensión en el IUPA: se conformó una mesa de diálogo y hoy hay reunión en los tribunales

Uno de los tensos momentos que se vivieron el miércoles por la tarde en el IUPA. (Foto: Juan Thomes)

Tras el clima de fuerte tensión que se vivió el miércoles por la tarde en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). Anoche, con la presencia de la fiscal jefa Belén Calarco se dispuso una mesa diálogo entre los estudiantes, los gremios y las autoridades del IUPA, que tendrá su primera reunión en los tribunales de Roca este jueves al mediodía.

La negociación desactivó la toma del edificio educativo que se había votado en asamblea ayer por la tarde.

Para este jueves se prevé una importante movilización a los tribunales. Durante la reunión a la que convocó Calarco también estará presente el rector interventor Gerardo Blanes.

El miércoles por la tarde el despido de un profesor del área de Arte Dramático, generó un fuerte rechazo de los estudiantes y gremios como Adiupa y Sitraiupa.

El despido de un profesor generó un fuerte rechazo

La resolución que tomó Blanes contra el profesor Juan Rolón llevó a los estudiantes a manifestarse y exigir explicaciones a las autoridades.

En ese contexto la directora del departamento de Danzas y exdirectora del departamento de Arte Dramático, Silvana Calicchia, y el secretario de Extensión, Ricardo Casanova, quisieron retirarse del lugar y los estudiantes y trabajadores agrupados en los gremios de la entidad no los dejaron marcharse rodeando su auto.

La secretaria General, Sandra Nieva, intentó, según contaron a este medio testigos, retirarse con los antes mencionados del lugar y la escena casi termina con un accidente. Por esta situación esta mañana se adelantó que se presentará una denuncia penal contra Nieva.

El incidente terminó con la Policía provincial sacando del lugar a estas autoridades del instituto de las artes y a los estudiantes votando la ocupación del edificio.

Toma desactivada y reunión este jueves en tribunales de Roca

Más tarde, la intermediación de Calarco logró desactivar la toma y este mediodía se habrá una reunión clave para saber cómo sigue el conflicto en el IUPA, en el medio de una tirante relación entre el rector Blanes, los gremios y los estudiantes.

Paralelamente desde Sitraiupa se indicó que mañana viernes al mediodía habrá una reunión en la delegación de Trabajo de Roca, para abordar la situación de Rolón y la situación del resto de los trabajadores.