Tensos cruces en el arranque del proceso de juicio político a la Corte Suprema

El Frente de Todos logró abrir el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y trazó la hoja de ruta del proceso que busca destituir a sus cuatro jueces. Fue en una reunión donde surgieron los primeros chispazos con Juntos por el Cambio, que marcaron el tono el debate que dominará los próximos meses.

Los cruces se dieron en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside la entrerriana Carolina Gaillard. El oficialismo esperaba inaugurar el debate sin sobresaltos, pero no pudo evitar los cruces con diputados de la oposición y la reunión se extendió más de lo esperado.

El quórum se consiguió con los 16 representantes del Frente de Todos, aunque casi en simultáneo se sentaron, en la sala 1 del Anexo, los 14 diputados de Juntos por el Cambio. Luego se sumó Alejandro “Topo” Rodríguez, del Interbloque Federal.

La polémica se desató cuando intervino el mendocino Omar De Marchi (PRO). “Me niego a naturalizar que esta comisión forma parte de la agenda importante de la Argentina. Este camino nos conduce al patio trasero de la Argentina”, disparó.

Los primeros cruces en la comisión de juicio político

El legislador cuestionó “esta puesta en escena que nos ofrece hoy el presidente, que es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario”. “Vamos a someternos a un procedimiento que durará dos, tres meses, y mientras todo esta circo perdura, hay muchísimos argentinos que la pasan mal”, insistió.

La camporista mendocina Marisa Uceda salió al cruce de De Marchi y criticó el bloqueo que impuso Juntos por el Cambio al resto de la agenda de las sesiones extraordinarias.

“Se preocupan por los niños y adolescentes pero se niegan a la creación de nuevas universidades. Se preocupan por la agenda de la producción y se niegan a tratar la ley de fomento de la innovación tecnológica. Se niegan a una agenda urgente que significa el plan de deuda previsional”, se quejó.

El titular de la bancada oficialista, Germán Martínez, intentó cerrar la discusión: “No venimos a montar ningún circo. Venimos a esta comisión a plantear un camino previsto en la Constitución Nacional, no a hacer otra cosa. Estamos en una situación de gravedad extrema”.

“Nosotros no hablamos en conciliábulos, para eso está Lago Escondido”, remató el santafesino en alusión al viaje de jueces, funcionarios y empresarios a la Patagonia, conocido a través de un chat filtrado.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, recogió el guante y denunció que “estamos acá porque hay dos fallos de la Corte que le molestan al poder político, no hay otra razón. Todo lo demás es cotillón”.

Luego apuntó sin diplomacia contra el kirchnerismo: “La mayor parte de sus líderes son corruptos o son autoritarios, en algunos casos son las dos cosas… Estamos acá por esos, porque no toleran la independencia del Poder Judicial”.

“No toleran la independencia del Poder Judicial, para ustedes la división de poderes es un problema en la concepción de la democracia, porque son autoritarios”, lanzó López en uno de los momentos más calientes del debate.

«Topo» Rodríguez a Tailhade: «Tampoco te tengo miedo a vos»

Desde el Interbloque Federal, “Topo” Rodríguez aseveró que el presidente Alberto Fernández “arrancó su campaña” con el pedido de juicio político y aclaró: “Los que pensamos distinto no somos empleados de los poderes oscuros”.

Y luego arremetió con Rodolfo Tailhade: “Con todo respeto, y lo digo con afecto, no me parece empezar por señalar que los que pensamos distinto podemos ser empleados de poderes oscuros…. Te lo digo a vos Tailhade, que dijiste que yo pienso que el juicio político no va a avanzar porque le tengo miedo a un medio de comunicación y que hago política con miedo. No le tengo miedo a ningún medio de comunicación y tampoco te tengo miedo a vos, Tailhade”.

Vanesa Siley a Mario Negri: «Machirulo»

El cruce entre la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) y Mario Negri (UCR), terminó con una suerte de desplante de la legisladora oficialista cuando le pidieron ceder la palabra a su par. “No le concedo la interrupción por machirulo”, señaló.

La discusión se dio cuando Siley realizaba su exposición y comenzó un fuerte contrapunto con diputados de la oposición. “Hablo cómo yo quiero, diputado Negri. Dejeme terminar la idea y digo lo que quiero”, señaló entonces la diputada del Frente de Todos. “Diputado Negri, diputada Banfi, dejen terminar con el uso de la palabra sin interrupción por favor”, pidió entonces la presidenta de la comisión Gaillard.

Fue allí que la legisladora del FDT comentó: “Te dicen cómo tenés que hablar, cómo tenés que pensar, te dicen qué es lo que tenés que decir. Estoy siguiendo atentamente la comisión. Estuve respetando a todos y a todas”. Luego, ante el pedido de la presidenta de la comisión para cederle la palabra a Negri, con el fin de que el diputado pudiera expresar su idea, Siley concluyó: “No, no le concedo la interrupción por machirulo. Sigo hablando sobre lo que estaba diciendo”, describió infobae.com.

La acusación contra los jueces de la Corte Suprema

Las fechas del debate serán las que estaban previstas: el 2 de febrero expondrán los autores de los proyectos, mientras que el 9 del mismo mes se abrirá la etapa de investigación, que dará lugar a las citaciones y a la búsqueda de pruebas.

Al abrir la reunión, Gaillard leyó uno a uno los 14 expedientes presentados contra jueces de la Corte y las denuncias que los fundamentan.

“Voy a garantizar que esta comisión se ajuste a la Constitución Nacional, al reglamento de la Cámara y al de la comisión. El juicio político no es un juicio penal, como Diputados no tenemos facultades jurisdiccionales que sí tiene la Justicia”, explicó la diputada entrerriana.

López, de la Coalición Cívica, propuso no esperar a abrir el sumario para escuchar a invitados y adelantar esas exposiciones para el momento de dictaminar sobre la admisibilidad del proceso.

López: “Las últimas causales son manifiestamente inadmisibles”,

“Las últimas causales que han entrado desde diciembre a enero son manifiestamente inadmisibles”, advirtió López, quien pidió escuchar a juristas, asociaciones de magistrados y algunos actores de la sociedad civil para determinar si corresponde abrir la investigación.

Sin embargo, Martínez rechazó la propuesta: “No tenemos ningún problema en dar todos los debates políticos que haya que dar el 9 de febrero respecto de la admisibilidad, pero para nosotros los invitados entran en la etapa de la apertura del sumario”.

El proyecto principal del Frente de Todos, impulsado por el Gobierno nacional y un conjunto de gobernadores y encabezado por Eduardo Valdés, acusa a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

El eje de la acusación son los fallos sobre la coparticipación porteña, el Consejo de la Magistratura y el cómputo del “dos por uno” de las penas por delitos de lesa humanidad, además de supuestas irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial.