Con posturas enfrentadas, arranca el proceso de juicio político a la Corte Suprema en Diputados

A horas de que comience el debate sobre la destitución de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, Juntos por el Cambio cerró filas y buscará que el proceso de acusación en la Comisión de Juicio Político sea lo más breve posible para no convalidar el “circo” al que, sostienen, se apresta el oficialismo.

La estrategia se debatió durante dos horas en una reunión en el Anexo de la Cámara baja, donde participaron los 16 representantes del interbloque en la comisión, entre ellos los jefes de los bloques de la UCR, Mario Negri, y de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, además del mendocino Omar De Marchi (PRO), entre otros.

Según distintas fuentes, dado que no tienen mayoría para bloquear el proceso, el objetivo es evitar que la discusión se extienda en el tiempo. “Todos estuvimos de acuerdo en no estirar el trabajo de la comisión”, confió a este medio uno de los participantes.

Otro de los presentes aportó: “A partir de este jueves vamos a ir viendo el pulso de la reunión, cuál es la actitud de ellos, y veremos cómo actuamos nosotros. La idea de ellos es hacer de esto un circo; nosotros no tenemos que alimentar eso”.

Sin embargo, en la reunión también surgió la idea de elaborar un listado propio de testigos para contrarrestar a los propuestos por el oficialismo, y se deslizó la posibilidad de incluir al ministro de Economía, Sergio Massa, con el fin de que blanquee su posición sobre el juicio político al máximo tribunal.

El nombre de Massa surgió cuando se hablaba de los proyectos que el ministro impulsa en extraordinarias: el blanqueo de capitales, el “monotributo tech”, la modificación del Presupuesto para pagarle la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y un nuevo régimen contra el lavado de activos.

Los diputados no solo mostraron resistencia a acompañar esos proyectos, sino que además hubo quienes propusieron convocar a Massa para que opine sobre el accionar de la Corte, en medio de los rumores (desmentidos por el Frente de Todos) que hablan de que el ministro no avala el juicio político.

El debate arrancará a las 11 en la Sala 1 del Anexo A. Los 16 oficialistas que integran la comisión ya están en Buenos Aires y la idea de la reunión (que, según estiman, será breve) es solamente fijar un cronograma de trabajo, aunque de uno y otro lado se mantienen expectantes ante la posibilidad de que estalle el debate.

Carolina Gaillard, presidenta de la comisión, propondrá escuchar el 2 de febrero a los autores de los 14 expedientes contra la Corte (originalmente eran 12, pero en los últimos días se sumaron dos). Y el 9 del mismo mes dictaminarán la apertura del sumario, que se denomina formalmente “informe de admisibilidad”, para abrir la etapa probatoria.

En el oficialismo no hay unanimidad respecto al tiempo que deberá llevar la investigación. Se manejan dos velocidades diferentes: algunos creen que la etapa de prueba no debe durar más de 90 días, y quienes pretenden estirarla hasta mitad de año y avanzar gradualmente con los dictámenes de acusación, ya que habrá uno por cada juez.

Primera prueba, superada

El oficialismo superó con éxito la primera prueba de las extraordinarias. Gracias a la presencia de Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) consiguió quórum este miércoles en la Comisión de Recursos Naturales y logró dictaminar a favor de la creación del Parque y Reserva Nacional “Laguna El Palmar”, en la provincia de Chaco.

Los diputados de Juntos por el Cambio no dieron quórum, pero luego se sentaron a debatir y, más aún, acompañaron el dictamen. Así es como se ejecutará el bloqueo en extraordinarias: no facilitarán el número, pero sí darán la discusión y apoyarán los proyectos con los que estén de acuerdo. “La idea no es paralizar el Congreso”, aclaró un diputado del interbloque.

El dato saliente de la reunión fue la presencia de Máximo Kirchner, quien integra solamente dos comisiones (Recursos Naturales y Energía). El hijo de la vicepresidenta reapareció para garantizar el quórum, firmó el dictamen y a los pocos minutos se retiró

Horas antes, en las oficinas del bloque oficialista en el tercer piso del Congreso, se reunieron los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que tienen injerencia en los temas de extraordinarias, e hicieron un “pantallazo general” de cada proyecto, aunque todavía no hay una hoja de ruta clara.

“Hacemos un firme llamado a la responsabilidad política e institucional de los diputados de Juntos por el Cambio para que revean el posicionamiento expresado y cooperen para el tratamiento del temario, tanto en las comisiones como en el recinto”, expresaron los diputados en un comunicado.

Además del jefe del bloque, Germán Martínez, estuvieron Carlos Heller (Presupuesto y Hacienda), Rodolfo Tailhade (Justicia), Marcelo Casaretto (Industria), Blanca Osuna (Educación), Ramiro Gutiérrez (Seguridad Interior), Hernán Pérez Araujo (Asuntos Constitucionales) y Mara Brawer (vicepresidenta de Ciencia y Tecnología), entre otros.