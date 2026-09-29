Bajo la lupa del FMI: el Gobierno roza un nuevo «waiver» por la meta fiscal pero muestra un salto en las reservas

La primera foto tras la llegada de Kristalina Georgieva al país, junto con el ministro de Economía Luis Caputo. (Foto: Clarín Fotografía)

La comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) transita sus últimos días en Buenos Aires en el marco de la tercera revisión del acuerdo rubricado en 2025.

Con el equipo económico encabezado por el viceministro José Luis Daza y la posterior sumatoria del ministro Luis Caputo y el presidente Javier Milei tras su paso por la ONU antes de viajar a la Argentina Week de París, las negociaciones entran en su etapa decisiva.

El balance deja una moneda de dos caras: un incumplimiento en el frente fiscal que obligará a pedir un nuevo «waiver» (perdón) y una meta de reservas internacionales superada, aunque apalancada por flexibilizaciones metodológicas del propio organismo multilateral.

Las tres claves de la revisión con el FMI

Desvío fiscal: el superávit primario acumulado en el primer semestre fue de $6,29 billones , quedando $573.974 millones por debajo de la exigencia ajustada de $6,86 billones.

el superávit primario acumulado en el primer semestre fue de , quedando por debajo de la exigencia ajustada de $6,86 billones. Metas a medida: el organismo ya había aliviado el terreno previamente, recortando la exigencia original de superávit en $1,60 billones y bajando el piso de acumulación de reservas en US$ 11.800 millones .

el organismo ya había aliviado el terreno previamente, recortando la exigencia original de superávit en $1,60 billones y bajando el piso de acumulación de reservas en . El salvavidas del oro: las reservas netas cerraron en -US$ 3.111 millones (lejos del tope permitido de -USD 8.600 millones), impulsadas por un salto contable de US$ 3.012,6 millones producto del revalúo de los lingotes dorados.

¿Por qué falló la meta fiscal?

El resultado primario del primer semestre se convirtió en el principal escollo técnico de las reuniones desarrolladas en la sede del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Entre enero y junio, el Gobierno acumuló un superávit de $6,29 billones, un número robusto pero insuficiente frente a la pauta de $6,86 billones pactada con el organismo.

El traspié ocurrió a pesar de que el propio Fondo había decidido flexibilizar las condiciones antes de cerrar junio, reduciendo la exigencia inicial que se ubicaba en los $8,46 billones.

Al respecto, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, detalló la magnitud del bache: «En el primer semestre de 2026 el Gobierno acumuló un superávit primario de 6,29 billones, quedando $570.000 millones por debajo de la meta del 30 de junio».

Detrás de este rojo operativo talló con fuerza la traba legislativa. El estancamiento del proyecto Inocencia Fiscal II en el Congreso obligó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a postergar la presentación de la declaración jurada de Ganancias para personas humanas, privando al Tesoro de una masa crítica de recursos antes de la fecha de corte.

El truco contable que salvó las reservas del Banco Central

En la vereda opuesta, el frente externo coronó un hito formal: por primera vez desde la firma del programa, la variación acumulada de reservas netas cerró en -US$ 3.111 millones, superando holgadamente el límite de -US$ 8.600 millones fijado por el directorio del FMI.

Sin embargo, el cumplimiento financiero estuvo lejos de explicarse por una cosecha genuina de divisas en la ventanilla del Central. El resultado se corporizó gracias a una serie de flexibilizaciones metodológicas:

Cambio de fecha base: el FMI modificó el parámetro de cotización de activos al 31 de diciembre de 2025.

el FMI modificó el parámetro de cotización de activos al 31 de diciembre de 2025. El efecto oro: la nueva fecha de valuación generó un ingreso contable a favor de US$ 3.012,6 millones por la tenencia de lingotes, neutralizando por completo el impacto de la caída del 13% en la cotización internacional del metal.

De acuerdo a las estimaciones técnicas de Letcher, sin el recorte de exigencias y el maquillaje contable del oro, al equipo económico le habrían faltado US$ 6.311 millones para cumplir con la meta original de reservas.

Destino París: el tramo final hacia el acuerdo

Con los números sobre la mesa, la delegación oficial compuesta por Milei, Caputo, Daza, el secretario Daniel González y el titular del BCRA, Santiago Bausili, buscará blindar el acuerdo político en suelo europeo.

La presencia de la plana mayor en la capital francesa acelera las expectativas de que el Staff Level Agreement (informe técnico) quede pulido en los próximos días, blindando la dispensa oficial por el bache fiscal y garantizando la continuidad del programa económico sin sobresaltos financieros en el corto plazo.

Con información del FMI e Infobae.