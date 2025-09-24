Terminaron los trabajos y está definida la fecha de inauguración para la nueva sede del Ipross

En pocos días más se habilitará la nueva sede central del Ipross en la capital provincial, una obra que comenzó en 2018, fue paralizada en 2023 y se retomó hace casi un año, e insumió los últimos fondos del Plan Castello puesto en marcha por la provincia de Río Negro en 2017.

La obra se inició en octubre del 2018, con un contrato de 117 millones de pesos, unos 3,9 millones de dólares en ese momento, con un plazo de ejecución que finalizaba en enero de 2021, pero distintos inconvenientes -que el gobierno adjudicó a la empresa contratista- retrasaron su desarrollo y, finalmente, fue paralizada a mediados de 2023 con un 72% de ejecución.

Tras los trámites administrativos para dar de baja el contrato original y la preparación de una nueva licitación los trabajos se retomaron hace casi un año, con un presupuesto de 2.400 millones de pesos, y en julio pasado se concretó la última inversión oficial, de 650 millones de pesos, para la compra y colocación de todo el mobiliario necesario para su funcionamiento.

Fuentes oficiales confirmaron que la inauguración y entrega del inmueble ubicado en Roca y Belgrano de Viedma será el próximo martes 30.

El nuevo edificio cuenta con una superficie total de 3.605 metros cuadrados -cubierta y semicubierta-, divididos en tres niveles y será la sede central de la obra social provincial, donde trabajan unos 200 empleados.