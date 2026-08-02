Ley de Tierras: Neuquén enviará un proyecto propio para limitar la venta de inmuebles a extranjeros

El Gobierno provincial se encuentra trabajando en el borrador de un proyecto de ley para que solo los ciudadanos o las personas jurídicas argentinas puedan comprar tierras en Neuquén.

La noticia se conoció el fin de semana, a pocos días de que el Senado debata las modificaciones del Ejecutivo nacional a la Ley de Tierras para flexibilizar las normativas que hoy pesan sobre la tenencia de tierras por parte de extranjeros.

Según informaron voceros del Gobierno, la iniciativa sería girada a la Legislatura esta semana.

El principal cambio pasará por las tierras fiscales, que con esta medida, solo podrían comercializarse a personas físicas o jurídicas argentinas, de acuerdo al borrador que se dejó circular desde Provincia.

El voto de Julieta Corroza en el Senado

El envío de la ley se complementaría con un pedido del gobernador Rolando Figueroa para que su representante en la Cámara Alta, la senadora Julieta Corroza, proponga un límite cuantificable a la venta de tierras a extranjeros en todo el país.

Este planteo, aclararon los asesores de La Neuquinidad, se haría en forma independiente a la normativa que se está redactando en el plano local, para resguardar los recursos naturales de dominio provincial.

El proyecto, que apunta a modificar la ley provincial 263, se presentaría este lunes y contempla también una propuesta para que la adjudicación de las tierras fiscales se oriente al desarrollo de proyectos productivos, ganaderos o turísticos, como una forma de incentivar la diversificación productiva.

Desde el oficialismo destacaron además que el texto que se discutirá el jueves en el Senado llegará con modificaciones respecto a la redacción original que había presentado la administración de Javier Milei tras las revisiones en comisión.

Mencionaron la introducción de cambios respecto a las competencias entre la Nación y las provincias, otorgándole una autoridad mayor a las jurisdicciones subnacionales, y el incremento de los límites para que los Estados extranjeros o las empresas con participación estatal de otros países adquieran tierras.

Ley de Tierras: la reforma que quiere Javier Milei

La reforma a la ley 26.737 de Tierras Rurales se tratará esta semana luego de que el oficialismo de La Libertad Avanza no reuniera acuerdo suficiente como para motorizar su votación en el recinto durante la primera mitad de julio.

El texto propone, entre otros puntos, la eliminación del límite del 15% para la tenencia de tierras por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras a nivel nacional, el levantamiento de las restricciones para la venta a extranjeros de inmuebles ubicados en zonas ribereñas o de frontera y la supresión del cupo por nacionalidad para que los ciudadanos de un mismo país no concentren más del 30% del 15% mencionado.