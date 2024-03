Todero cuestionó el cierre de las oficinas de ANSES en Neuquén

El gobierno dispuso el cierre de las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en Junín de los Andes y Aluminé. Pablo Todero diputado nacional de Unión por la Patria y extitular del organismo en Neuquén cuestionó la decisión. Aseguró que con esta decisión «se está cortando» el «acceso a derechos».

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, sostuvo que se trata de un intento de privatización del sistema jubilatorio. «Esto lo habíamos adelantado, no es nuevo, yo lo veía venir, es más, lo dije en la campaña. Acá hay una clara intención del presidente de llevarnos a la AFJP y cerrar la Anses», remarcó y explicó que al vaciar el organismo, los usuarios no tendrán más opción que acudir al sector privado para acceder a una jubilación.

Todero indicó que desde la cámara de Diputados van a elevar «una comunicación respecto al tema» para que revean la medida. «Le voy a escribir un tweet al Presidente, a ver si me contesta, porque es la única manera, parece, de comunicarse con él. No hay recurso humano y aparte no hay jefes, no hay nadie designado», reprochó.

El extitular de la cartera señaló que con el cierre de las oficinas en Junín de los Andes y Aluminé, además de afectar a las personas despedidas, los principales perjudicados son los vecinos.

«Se quedan sin atención. Recién vino una persona que venía del campo a hacer una pensión por discapacidad. Tuvimos que decirle que lo tiene que hacer por internet e irse a San Martín de los Andes, con turno. Obviamente, no tenía internet y no sabe cómo hacerlo», relató, ya que en muchos casos se trata de adultos mayores que viven en áreas alejadas de la urbe, sin conectividad.

Agregó que también se cerró la oficina de Cinco Saltos y que está en riesgo la dependencias de Centenario, donde solo quedan tres empleados para una localidad de 70 mil habitantes. Indicó que la oficina de «Neuquén oeste», ya que «echaron a varias personas».

«Si el presidente nos divide en ‘argentinos de bien y de mal’, el argentino de bien que trabajó 30 años y le aportaron, tampoco va a poder jubilarse porque no tiene la oficina, porque vive en el medio del campo. Ahora, el ‘argentino de mal’, al que no lo hicieron los aportes y trabajó toda la vida, tampoco va a poder con estas situaciones que se va a dar de Junín, en Aluminé, porque tampoco hacen operativo, tampoco van a ir de otras oficinas a las localidades», ilustró Todero.

Recalcó que, así, se va bajando la calidad del servicio y allanando el camino para que vuelvan a asentarse las AFJP, empresas que administran los fondos generados con los aportes jubilatorios.

