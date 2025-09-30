Tras 10 años, inauguraron la ampliación del hospital de Rincón de los Sauces: «La gente estaba descreída»

El gobernador Rolando Figueroa inauguró este martes la obra de ampliación del hospital de Rincón de los Sauces, que podrá subir de complejidad e incorporará más de 20 camas de internación, tras 10 años de espera. Los trabajos los había licitado la gestión de Mauricio Macri en 2017, con plazo de inauguración en 2019. Pero la obra luego quedó sin financiamiento de Nación en las sucesivas administraciones y tuvo que se retomada con fondos provinciales.

Con la obra, el hospital que tenía complejidad III pasará a nivel IV, lo que se traducirá en una mejora fundamental para la comunidad de Rincón de los Sauces, que ha tenido un crecimiento exponencial en su población.

La ampliación del sector de internación permitirá aumentar el número de camas de 11 a 32, a lo que se sumará posteriormente la remodelación del sector de imágenes y servicios generales, que abarca áreas como cocina, lavadero, y la mejora de las instalaciones para el personal de mantenimiento y choferes.

La intendenta Norma Sepúlveda celebró esta obra «tan anhelada, tan gestionada y tan necesaria para dar igualdad de oportunidades en salud a la población de Rincón de los Sauces».

El hospital de Rincón de los Sauces sumará unas 20 camas de internación y otros servicios.

Y agradeció a las empresas que «entienden el mensaje» de «dejar algo» a la ciudadanía, como fue el caso de YPF, que hizo un convenio por el cual cedió viviendas para que los profesionales puedan instalarse en la localidad, y la empresa Chevron, «que ha hecho una inversión enorme en equipamiento para que también tengamos el acceso a la salud que nos corresponde», dijo.

Figueroa realizó un repaso de la situación en la que se encontraba la localidad al momento de asumir su actual gestión: «La gente de Rincón estaba dolida y también descreída, porque durante muchos años, por ejemplo, este hospital estaba paralizado, las rutas todas poceadas, los chicos sin escuelas», enumeró.

Mencionó, además de la finalización del hospital, la construcción de una nueva EPET, obras de asfalto y la licitación del puente sobre el Arroyo Carranza.

Entregaron una ambulancia y una moto

Durante el acto, se entregó una ambulancia y una moto para los agentes sanitarios. Además, el gobierno provincial adquirió nuevo equipamiento para diversas áreas del hospital, incluyendo los servicios de imágenes, endoscopía y odontología. Además, se previó la provisión para los servicios de Kinesiología, el Laboratorio de Análisis Clínicos (ubicado en el segundo piso) y el Área de Hemoterapia en el edificio A.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, dijo que es la ambulancia entregada este martes es la tercera en lo que va de la gestión. «Hace cerca de un año hubo un incendio en la localidad y no había ambulancia», recordó.

«Para nosotros el rol de del equipo de salud en el primer nivel de atención es lo más importante y queremos seguir apostando a eso», sostuvo el funcionario y explicó que, al mismo tiempo, se trabaja para mejorar la complejidad de los hospitales en toda la provincia.