Rolando Figueroa ya no podrá hacer inauguraciones de obras hasta las elecciones de octubre

A partir de esta semana, la campaña electoral rumbo a las legislativas del 26 de octubre comenzará su momento de mayor intensidad y los gobiernos ya no podrán realizar actos públicos que puedan influir en los votantes.

Por ese motivo, el gobernador Rolando Figueroa o el intendente Mariano Gaido ya no podrá realizar inauguraciones de obras, tras varias semanas intensas de cortes de cintas con los candidatos.

El artículo 64 quater del Código Electoral Nacional establece que los actos públicos como puede ser, por ejemplo, la inauguración de obras con discursos y mensajes proselitistas deben cesar 25 días antes de los comicios.

Esa fecha se cumplirá el miércoles 1 de octubre, por lo que no se permitirá “la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten”.

En Neuquén, el oficialismo provincial competirá con la alianza La Neuquinidad, que tiene apoyo de buena parte de los gobiernos municipales como el de la capital. El intendente Mariano Gaido viene haciendo recorridas e inauguraciones de obras junto a la candidata a senadora Julieta Corroza que, desde esta semana, ya no podrían realizarse.

El Código electoral indica que los funcionarios públicos “que autorizaren o consintieran la publicidad de actos de gobierno” en este período serán pasibles de inhabilitación de uno a 10 años para el ejercicio de cargos públicos.