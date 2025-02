Javier Milei publicitó un memecoin en sus redes sociales y generó revuelo en el mundo cripto

Este viernes, el presidente Javier Milei sorprendió con la promoción de una criptomoneda llamada Libra en sus redes sociales. En principio, los usuarios de X (ex Twitter) pensaron que le habían hackeado la cuenta al jefe de Estado. Sin embargo, el gobierno aclaró que no era así y la cripto se volvió furor, alcanzando un valor de U$S 4,97. A las horas, se desplomó a U$S 0,99. Hay denuncias de estafas.

«La Argentina Liberal sigue creciendo!!! Este proyecto privado tiene como objetivo promover el desarrollo de la economía argentina, financiando pequeñas empresas y emprendimientos locales. El mundo quiere invertir en Argentina», publicó el presidente en su cuenta.

Inmediatamente, militantes y usuarios denunciaron que su cuenta había sido usurpada para difundir una estafa. Pero, la propia diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, aclaró que no hubo hackeo.

Una vez que desde el gobierno aclararon que era el propio presidente promocionando esto, sus militantes se mostraron entusiasmados con invertir, mientras que otros libertarios se mostraron indignados con esta iniciativa de Miliei.

Por ejemplo, Agustín Laje, politólogo y escritor especializado en la lucha contra la “ideología de género” y el “marxismo cultural”, escribió: “La libertad es el fundamento del crecimiento económico. ¡VLLC!!!!!!!”. Minutos después, Laje borró el mensaje sin dar mayores explicaciones.

En el espacio opositor, por su parte, apuntaron contra el presidente: «Señor presidente promover una empresa privada –que además pinta ponzi- desde el sillón de Rivadavia es una falta ética grave y probablemente un delito reprimido por el artículo 265 del código penal. Teléfono fiscales», expresó Juan Grabois.

«Este lunes, voy a presentar una denuncia contra @JMilei por violar el artículo 2 de la Ley de Ética Pública, número 25188. Se acabó la joda para este chanta vestido de Presidente. Será Justicia. Será Democracia», indicó desde la línea más dialoguista Agustín Rombolá, dirigente radical.

Qué es $Libra, el memecoin que promocionó Javier Milei

Especialistas explicaron que se trata de una unidad de valor digital que funciona dentro de una red basada en tecnología blockchain y que su objetivo es poco claro.

Aclararon que $LIBRA no es una criptomoneda tradicional, sino un simple contrato en Solana, lo que implica que no cuenta con el respaldo de una red propia ni con un desarrollo tecnológico sólido.

A diferencia de criptomonedas consolidadas como Bitcoin o Ethereum, que operan en redes descentralizadas con mecanismos de seguridad robustos, $LIBRA es solo un token creado dentro de la blockchain de la plataforma Solana, sin garantías de valor real o estabilidad.

Las memecoins suelen ser altamente especulativas y vulnerables a caídas abruptas de precio, por lo que invertir en ellas puede representar un alto riesgo.

Hasta el momento, no se ha brindado ningún comunicado oficial con más detalles sobre lo ocurrido. En el pasado, el actual presidente de Argentina ha promocionado presuntas estafas con criptomonedas. Fue ese el caso de CoinX, por el que Milei fue denunciado penalmente.

Fuente: Noticias Argentinas.