Javier Milei, en medio de un escándalo cripto: así fue su encuentro con Julian Peh antes de lanzar $LIBRA

Este viernes a la noche el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, promocionó un memecoin que se volvió furor y después de desplomó en menos de un día. El presidente alegó que se trataba que sólo era un emprendimiento privado al que quiso darle difusión. Así fue su encuentro con Julian Peh, el CEO de KIP Protocol, el impulsor de $LIBRA.

«Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna«, fue la aclaración que dio Milei, después de la medianoche, tras haber tenido la promoción por horas como tweet fijado en su cuenta de X.

El testimonio del presidente vino acompañado cuando los medios internacionales hacían eco del desplome que hubo dentro del mundo cripto. «En 5 horas, se borraron más de U$S 4.4 mil millones de capitalización de mercado», informó The Kobeissi Letter, uno de los medios más leidos sobre mercados de capitales globales.

El hecho ocurrió después de más de 100 días que el libertario conoció a Julian Peh, el fundador de KIP Protocol y creador de $LIBRA. Después de la polémica, la empresa agradeció las repercusiones pese al desplome y aclaró que Milei «no estuvo ni está involucrado de ninguna manera al desarrollo del proyecto».

Las primeras palabras oficiales tanto de Milei como de Kip Protocol después del escándalo que significó $LIBRA fueron emitidas al mismo horario: 00:38.

Escándalo cripto: cómo se conocieron Javier Milei y Julian Peh

Según consta en el registro de audiencias, el presidente se entrevistó con Peh el sábado 19 de octubre de 20204 en el hotel Libertador, lugar que fue búnker de campaña de La Libertad Avanza y hasta el hogar del libertario en sus primeros meses de mandato.

La gestión de Milei había empezado con polémica por esta decisión de radicar en un hotel y no Olivos, dado que implicaba un gasto más en el Estado y además que, ya que no es un lugar gubernamental, no hay registro de quién visita al Presidente.

Curiosamente, este encuentro sí fue registrado: según reveló Letra P, esta reunión sí se encuentra e incluyó también la presencia del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Milei y Adorni fueron a participar del evento privado Tech Forum Argentina, cuya empresa organizadora, Tech Forum SRL, se creó dos meses antes de su realización por un trader y un youtuber.

«Su Excelencia (sic) compartió su rebosante optimismo sobre que la IA sea una fuerza positiva a pesar de los riesgos, y expresó su apoyo para que implementemos nuestras soluciones y hagamos mucho más en Argentina«, publicó en sus redes el CEO después del encuentro

«Tenemos algo grande en gestación para Argentina y LATAM, así que esté atento a este espacio», concluyó.

En su promoción, el presidente anunció que este proyecto privado «se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas y medianas empresas y emprendimientos argentinos«.