Más de 13.000 estudiantes hacen por primera vez la Promesa a la Bandera de Río Negro

La Promesa a la Bandera de Río Negro se incorpora este año al calendario escolar y tiene como protagonistas a estudiantes de quinto grado de toda la provincia. GEntileza.

Las escuelas rionegrinas incorporan desde este año una nueva ceremonia a su calendario. Estudiantes de distintos puntos de la provincia son los primeros en realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera de Río Negro, una instancia que a partir de ahora se repite cada año entre quienes cursan quinto grado.

Promesa a la Bandera de Río Negro: cuándo es y cuántos estudiantes participan

Más de 13.000 estudiantes participan este jueves y viernes de los actos, que se desarrollan tanto en cada establecimiento educativo como en ceremonias unificadas que reúnen a varias escuelas.

La Promesa de Lealtad a la bandera provincial fue instituida por la Ley 5748, sancionada en 2024. La norma establece que deben realizarla los estudiantes de quinto grado de las escuelas primarias públicas y privadas de la provincia cada 1 de octubre o el primer día hábil posterior cuando corresponda.

La fecha también forma parte del calendario escolar 2026 de Río Negro. La puesta en marcha de la ceremonia requirió definir cómo se desarrolla y, especialmente, cuál es el texto que pronuncian los chicos.

Una promesa construida desde las escuelas

Una de las particularidades de esta primera experiencia es la participación de las propias comunidades educativas en la elaboración de la promesa.

La directora general de Educación de Río Negro, Marcela Strahl, explica que durante este año se trabaja en una normativa específica para implementar la ceremonia en toda la provincia.

Cada escuela tiene la posibilidad de participar con la elaboración de frases que luego atraviesan un proceso de sistematización hasta llegar al texto definitivo de la Promesa de Lealtad. El procedimiento queda establecido mediante resoluciones del Consejo Provincial de Educación.

La ceremonia no alcanza solamente a los alumnos de quinto grado de las escuelas primarias comunes. También participan estudiantes de Educación Especial y de la modalidad de Jóvenes y Adultos que cursan el nivel primario.

La bandera y la identidad rionegrina

La nueva ceremonia se suma a otras propuestas educativas destinadas a trabajar la historia y la identidad provincial durante quinto grado, etapa en la que los estudiantes profundizan el conocimiento sobre Río Negro.

En esa línea, desde 2024 las escuelas cuentan con el libro “Encontrarnos en Río Negro: un viaje por nuestra Provincia”, elaborado por docentes rionegrinos para alumnos de quinto grado. El material aborda la historia, las identidades, las culturas, el ambiente y las distintas formas de producción y participación en el territorio.