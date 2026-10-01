Viedma Bondi sigue sin funcionar: el Municipio apunta a la empresa de colectivos

La aplicación de Viedma Bondi continúa sin implementarse tras dos años de ser aprobada por el Concejo Deliberante. Foto: Marcelo Ochoa

El concejal de Vamos con Todos, Julián Algañarás, presentó un pedido de informes para conocer qué avances hubo en la implementación de Viedma Bondi, el programa que debía ofrecer información en tiempo real sobre el transporte urbano de pasajeros.

La iniciativa aprobada en 2024 continúa sin estar disponible para los usuarios y desde el Municipio señalaron que de ello dependerá la prórroga del servicio de colectivos «La Comarca-Ceferino», que vence a fin de año.

Viedma Bondi: recorridos, paradas y horarios de los colectivos

La Ordenanza 9155, aprobada por unanimidad en noviembre de 2024, establece la creación de un programa que permita seguir en tiempo real al transporte público de la ciudad, pudiendo identificar mediante GPS el tiempo estimado de llegada de un colectivo.

Además, el programa contempla reunir datos generales de los recorridos, como paradas, horarios, y la posibilidad de que los usuarios acerquen opiniones y sugerencias sobre el servicio.

De acuerdo a la norma, la aplicación quedaría a cargo del Ejecutivo municipal, quien se ocuparía de arbitrar los medios necesarios para implementarlo y realizar convenios con las universidades de la región para desarrollar la herramienta.

El pedido de informes al Ejecutivo

«Queremos saber concretamente qué hizo el Municipio durante todo este tiempo, qué gestiones realizó con la empresa, qué pasó con la información del GPS y qué falta para ponerla en funcionamiento», señaló el concejal tras presentar el pedido consultando acerca de los avances administrativos y técnicos en la aplicación aprobada hace casi dos años.

El concejal de Viedma, Julián Algañaras, solicitó información acerca de la implementación del programa municipal aprobado años antes. Foto: Marcelo Ochoa

Algañaras también recordó que, durante los últimos meses, el Ejecutivo había señalado públicamente que trabajaba en la implementación de Viedma Bondi y que la empresa prestataria contaba con un sistema de GPS, por lo que pidió conocer en detalle los avances obtenidos.

«Si una herramienta sirve para mejorarle la vida al vecino, no debería importar quién presentó originalmente el proyecto», sostuvo el coautor de la ordenanza presentada junto a Lorena Alan.

La respuesta del Municipio y la continuidad del servicio «La Comarca»

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que, cuando el proyecto fue enviado para su tratamiento, respondieron «en tiempo y forma» e incluso acompañaron la propuesta.

Mientras que, en relación al sistema de seguimiento en tiempo real, señalaron que la instalación de GPS en cada colectivo corresponde a la empresa prestataria, con la cual ya mantuvieron conversaciones para exigir su cumplimiento.

En concordancia, el Municipio de Viedma aseguró que los nuevos dispositivos de rastreo serán un requisito obligatorio junto a la modernización del servicio para seguir prorrogando la prestación ofrecida por el transporte urbano de la Comarca, cuyo vencimiento está previsto para fin de año.

Finalmente, manifestaron que la refuncionalización del sistema de transporte ya fue conversada con los autores del proyecto, a quienes se les dará una respuesta formal cuando ingrese el pedido de informe.

Colectivos y el mejoramiento del servicio para la capital de Río Negro

Entre los objetivos planteados en la ordenanza figura mejorar el acceso a la información para quienes utilizan el servicio a diario, advirtiendo sobre las dificultades que genera desconocer el tiempo de espera y posibles demoras, particularmente en la noche.

«La discusión política puede quedar para nosotros. El perjuicio no puede seguir quedando para el vecino que está en una parada sin saber cuándo va a llegar el colectivo», finalizo Algañaras.