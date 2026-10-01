Condenaron a 5 años de prisión a un hombre por venta de drogas y tenencia de armas en Neuquén. Foto: Emiliano Ortiz

Un hombre de 35 años identificado como David Hernán Enríquez Romero deberá cumplir una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo luego de reconocer su responsabilidad en la comercialización de estupefacientes en el barrio Gran Neuquén Sur, además de la tenencia ilegal de armas de fuego y episodios de resistencia a la autoridad.

El dictamen judicial se concretó mediante un acuerdo de juicio abreviado presentado por el asistente letrado de la fiscalía, Luciano Vidal, y homologado por el juez de garantías Juan Guaita. Dado que las partes renunciaron a los plazos de impugnación, se dispuso el traslado inmediato del condenado para dar inicio al cumplimiento de la pena.

El punto de venta en Gran Neuquén Sur

La investigación determinó que, durante enero de 2026, Enríquez Romero operó un punto de venta de drogas radicado en un domicilio del sector Atahualpa. Para la logística contaba con la colaboración de una mujer que facilitaba la vivienda y atendía a los compradores, persona que actualmente cumple una condena de ejecución condicional por su participación en la maniobra.

El trabajo de inteligencia incluyó tareas de vigilancia en la zona y el monitoreo de transacciones mediante billeteras virtuales, identificándose al menos 14 movimientos monetarios directamente vinculados al microtráfico.

Durante el allanamiento realizado el 30 de enero de 2026, la policía secuestró 53,6 gramos de cocaína y 8,1 gramos de cannabis sativa.

Además, incautó un revólver calibre 22 y un revólver calibre 38, ambos con aptitud de disparo y sin la debida autorización legal y varios elementos de fraccionamiento como balanzas digitales, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Intento de fuga y segundo procedimiento

El expediente sumó un segundo episodio ocurrido el 31 de mayo de 2026, cuando el imputado fue interceptado por personal policial mientras circulaba en una motocicleta sin dominio visible por el oeste de la capital provincial.

Al ser abordado por los efectivos, Enríquez Romero proporcionó datos falsos, intentó darse a la fuga a pie y agredió a los uniformados. La inspección sobre el vehículo constató que presentaba el tambor de arranque forzado y las numeraciones del motor y chasis adulteradas. Asimismo, en la requisa personal se le incautaron 97 gramos de cocaína, divisas locales y extranjeras, dos celulares y una balanza de precisión.

Calificación legal y sanción impuesta

El representante del Ministerio Público Fiscal encuadró la conducta en los delitos de comercio de estupefacientes, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil, resistencia a la autoridad, encubrimiento simple y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Al momento de fijar el monto de la sanción, la fiscalía ponderó la reiteración de las maniobras, el secuestro de armas y el impacto negativo en la tranquilidad barrial, atenuado por la falta de antecedentes penales previos y la aceptación explícita de culpabilidad por parte del acusado.

Además de los 5 años de prisión efectiva, el magistrado resolvió imponer una sanción económica equivalente a 45 unidades fijas (monto estimado en $5 millones de pesos). En el mismo acto ordenó el decomiso de los bienes incautados, a excepción del inmueble familiar y dispuso la destrucción de las sustancias estupefacientes secuestradas en ambos operativos.







