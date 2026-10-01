El plan de asfalto completa ocho manzanas al sur de Cutral Co

El programa de pavimentación que lleva adelante el municipio cutralquense llega en esta etapa a cumplimentar 8.500 metros cuadrados. Se trazará con el asfaltado un circuito específico que integrará ocho amanzanamientos, que corresponden al barrio Brentana.

La idea es avanzar luego con las áreas que están hacia el sudeste del ejido urbano y que son las que entregaron de manera más reciente.

Como parte del proyecto para llegar con la infraestructura a los sectores más nuevos del ejido urbano, se lleva adelante esta primera etapa, que integran el circuito que comprenden las calles Castelli, Hilario Estévez, Colón y Francisco Poblete, en el barrio Brentana. Si bien es una de las barriadas más antiguas, el crecimiento hacia el sur hizo que los nuevos lotes no contaran todavía con el pavimento.

En este sentido, el intendente Ramón Rioseco señaló que se trata de mejorar los sectores más diversos de la ciudad. Este trabajo se suma a la repavimentación que hubo en una amplia arteria que es troncal para el barrio Parque Oeste, como lo es Juan Manuel de Rosas.

«Tenemos previsto hacer varias cuadras en Cono de Seguridad y seguiremos con la zona nueva de Brentana, donde estamos haciendo un polideportivo», aseveró el jefe comunal. En el área donde se trabaja en estos días, se completarán las calles perpendiculares a las mencionadas.

Se concretarán ocho manzanas del barrio Brentana. (Foto: Gentileza)

Mejoras en la infraestructura

La planificación tiene estipulado la continuidad en una segunda etapa, que llegará a la zona norte de calles Castelli, entre Sergio Valenzula, Independencia y Tarifeño, en los alrededores del polideportivo Rubén «Bambi» Flores, tal como especificó el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico.

El avance en el programa de pavimentación que tiene en marcha la comun busca contemplar la dotación de los servicios básicos. De este modo, las familias asentadas en los nuevos loteos contarán con la posibilidad de estas mejoras que, además, les implica elevar el valor de sus terrenos y propiedades.