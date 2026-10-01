Catriel lanzó la grilla de la 10° Fiesta Provincial del Petróleo y la Energía: Euge Quevedo y Kapanga, cuándo será y lo que se sabe

Euge Quevedo y el Mono de Kapanga presentes en la Fiesta del Petróleo y la Energía de Catriel.

En una conferencia de prensa brindada este jueves por la mañana en la Costanera de Río Colorado, la Municipalidad de Catriel lanzó oficialmente la grilla de la 10° Fiesta Provincial del Petróleo y la Energía. Habrá noche de rock y folklore con Kapanga y Los Campedrinos y noche de cuarteto con Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos. La fiesta se realizará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre, durante el fin de semana largo por el día de la Virgen María.

La presentación estuvo encabezada por la intendenta Daniela Salzotto quien anticipó que el festival «va rumbo a ser la Fiesta Nacional del Petróleo y la Energía». Acompañada por su equipo, la jefa comunal informó que se está trabajando el proyecto en el Senado y remarcó que la fiesta busca fortalecer la matriz energética y promover la economía local.

Shows musicales, fería de artesanos y puestos gastronómicos en la Fiesta del Petróleo en Catriel

«Es un festival que nos tiene que fortalecer en nuestra matriz energética y activar la economía local. Ese es uno de los principales objetivos de la fiesta. El otro es devolverle a este evento la promoción industrial. Promoción de Pymes, instituciones y empresas que acompañan la actividad hidrocarburífera», expresó Salzotto.

Además de los shows y la feria de artesanos, habrá puestos gastrónomicos. Foto: Municipaldiad de Catriel.

La intendenta resaltó que es una «instancia de participación muy importante», en medio de un período de «ajustes y críticas». En ese sentido, resaltó que la gestión municipal busca llevar adelante un «evento de excelencia, organizado y cuidado, que otorgue a nuestros artesanos, emprendedores, clubes e instituciones una instancia de activacion económica». La fiesta se realizará en el predio ubicado en el Acceso Sur de la ciudad con entrada libre y gratuita.

Cuándo tocará Kapanga, Euge Quevedo y Los Compadrinos

Según informó la Municipalidad, el sábado 5 de diciembre será el turno de Kapanga, la histórica banda de rock liderada por «El Mono» Martín Fabio, y Los Campedrinos, un dúo emergente del folklore argentino formado por Sergio Prada y Agustín Fantili.

Promete ser una noche llena de emociones, con los clásicos de Kapanga como «El Universal», «El Mono Relojero» y «Ramón» y las interpretaciones de canciones populares del foklore en la voz del duo oriundo de la provincia de Buenos Aires. Se comunicó también que habrá artistas locales, pero aun no se conoció la grilla detallada.

Los campedrinos, las nuevas caras del folklore argentino.

El domingo 6 el cierre estará a cargo de Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos, la talentosa cantante cordobesa que ha ganado reconocimiento por canciones como «No podrás» y «Cómo lo hizo» y un carisma que se lleva todos los elogios en la redes sociales. Hasta el momento, no se conocieron los horarios en que se presentará cada artista.