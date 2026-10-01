El FMI respalda el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei pese a los últimos datos negativos

Pese a los últimos malos resultados que provocó el programa económico, el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó este jueves que el Gobierno debe mantener el rumbo, aunque admitió que ahora el desafío es que la mejora de la actividad se expanda a todos los sectores de la economía.

Asimismo, el organismo señaló que las conversaciones por la tercera revisión del acuerdo en curso seguirán en las próximas semanas y evitó pronunciarse sobre las conclusiones que dejó la misión técnica que del 21 al 29 de septiembre trabajó en Buenos Aires.

El FMI sobre el rumbo económico de la Argentina

La vocera del organismo, Julie Kozack, se refirió a la situación de la Argentina durante una conferencia de prensa que se realizó esta mañana en Washington, de la cual este medio participó en forma directa on line.

Las preguntas sobre la situación de la Argentina se concentraron sobre la posición del FMI ante los últimos indicadores que marcaron aumento de la pobreza, caída de la actividad y pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Kozack señaló que muchos de estos temas forman parte de la evaluación que se realiza dentro de la auditoría en curso y, por ende, evitó pronunciarse.

La vocera reveló que la revisión no está terminada y que continuará en las próximas semanas, sin precisar una fecha. La demora abre la especulación sobre posibles diferencias sobre el cumplimiento de las metas. Cabe recordar que de acuerdo a los datos oficiales, al 30 de junio el Gobierno incumplió con la meta de superávit fiscal.

“Seguimos en conversaciones y seguirán a lo largo de las próximas semanas con el objetivo de llegar a un acuerdo a nivel de staff”, dijo Kozack.

La aprobación de la revisión dispara un desembolso de U$S 900 millones, que el Gobierno computa dentro del programa financiero para hacer frente a vencimientos de deuda.

Luego, la vocera se excusó de profundizar en las respuestas: “Muchas de las preguntas que me han hecho evidentemente van a entrar en juego en esas conversaciones entre el FMI y el equipo (argentino) acerca del posible impacto sobre los ingresos por impuestos y otros temas”.

Pese a la preocupación transmitida, Kozack eligió ponderar los resultados generales: “Dando un paso atrás para responder preguntas más generales, vemos que Argentina ha hecho un progreso muy significativo en pos de restaurar la estabilidad macroeconómica en un entorno de muy alta deuda e inflación disparada”.

La portavoz remarcó que “hemos visto un gran descenso de la inflación, se ha reforzado la posición externa y de reservas, y hemos visto mayor disciplina fiscal y un avance hacia el superávit fiscal”. Tras estas consideraciones argumentó: “Todas estas consideraciones son la base para un crecimiento sostenible en Argentina”.

Kozack reconoció que tanto el FMI como el Gobierno admiten que la mejora de la economía, concentrada en agro, minería, energía y petróleo, debe expandirse al resto de los sectores.

“Hay un reconocimiento conjunto entre las autoridades argentinas y el FMI sobre dos aspectos clave: el trabajo para reforzar la resiliencia tiene que continuar (mantener el rumbo) y el crecimiento debe ampliarse y volverse mucho más distribuido entre todos los sectores económicos y entre los trabajadores”, indicó la vocera.

En ese sentido, Kozack afirmó que «el foco actual de las conversaciones y los detalles del programa se centran en cómo Argentina puede consolidar los logros de la estabilización”.

“Esto requiere mayor inversión para apoyar un crecimiento económico perdurable, la creación de empleo y mejorar las oportunidades del pueblo”, concluyó.

Corresponsalía Buenos Aires