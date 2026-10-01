Feria Empleo Joven en Neuquén: más de 25 stands y talleres para acercarse al mundo laboral

El evento organizado por la Municipalidad busca brindar asesoramiento a jóvenes interesados en ingresar al mundo laboral. Foto: Emiliano Ortiz.

La quinta edición de la feria «Empleo Joven» en Neuquén tendrá este jueves su última jornada en la sala Rainbow del Casino Magic hasta las 17, luego de una primera jornada que contó con una gran concurrencia.

Con más de 25 stands de empresas, consultoras e instituciones, el evento organizado por la Municipalidad busca brindar asesoramiento a jóvenes interesados en ingresar al mundo laboral.

«Achicar la brecha entre el mundo laboral y el profesional»

«Si bien es una una feria que está objetivamente planteada para los jóvenes, también por nuestra coyuntura y realidad, nos estamos encontrando con adultos que están buscando empleo», explicó Clara Beverini, subsecretaria de Empleo, a Diario RÍO NEGRO.

Aseguró que «tenemos vecinos y vecinas que están queriendo buscar oportunidades, mejorarlas o hacer una reconversión laboral. Bueno, para todos ellos y ellas esta feria está pensada«.

El evento se completa con la participación de universidades e instituciones de educación superior que presentan su oferta académica y brindan información a quienes buscan alternativas de formación.

Foto: Emiliano Ortiz.

Beverini detalló que a partir de la feria se busca «acercar y achicar esa brecha que existe entre el mundo laboral y el mundo profesional».

Y agregó: «Hay muchos chicos que ya en segundo año de una carrera están necesitando hacer sus primeros pasos: una pasantía, una práctica profesionalizante. Empezar a entender cómo funciona el mercado laboral incluso mucho antes de terminar la carrera».

En línea con la formación profesional, desde el stand institucional de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) señalaron que las consultas más frecuentes estuvieron vinculadas a «carreras cortas con buena salida laboral y a aquellas relacionadas con Vaca Muerta, como Ingeniería en Petróleo«.

Feria Empleo Joven: las actividades que propone

La feria reúne más de 25 stands de empresas e instituciones, donde quienes buscan empleo pueden conocer los perfiles y capacidades que demanda el mercado laboral.

El evento ofrece también ciclos de charlas con distintos referentes que abarcan temas como empleabilidad, mercado laboral de Neuquén y claves de las entrevistas laborales.

Foto: Emiliano Ortiz.

A su vez, el municipio lleva adelante un laboratorio de CV, en el que se brinda asesoramiento para mejorar los currículums y se presenta la plataforma Red Empleo Capital como otra herramienta para acceder a oportunidades laborales.