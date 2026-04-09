Tras el quórum, el Senado debate la designación de Lucila Crexell como embajadora y pliegos militares

Este jueves, el Senado debate los ascensos de los tres jefes militares y el pliego que postula a la exsenadora de Neuquén, Lucila Crexell como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante Canadá.

La sesión en el recinto comenzó con el quórum esta mañana. Ayer, el gobernador Rolando Figueroa anticipó que el bloque de La Neuquinidad que representa Julieta Corroza no apoyará la nominación de Crexell.

La Neuquinidad no apoyará la designación de Lucila Crexell

La designación de Crexell obtuvo a fines de marzo dictamen favorable de la comisión de Acuerdos del Senado, pese a las denuncias del kirchnerismo sobre una supuesta devolución de favores por su voto a favor de la Ley Bases de Javier Milei.

El bloque de La Neuquinidad no dará su apoyo a la designación de la exlegisladora neuquina. «Nos vamos a oponer rotundamente», adelantó el gobernador de Neuquén, en declaraciones ayer al canal de La Nación+.

«El restablecimiento del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría castigó duramente a las provincias patagónicas y a los trabajadores patagónicos, le habíamos pedido que no vote esa ley y la votó», criticó el mandatario provincial.

El peronismo cuestiona a Manuel Adorni en la sesión en el Senado

A través de la senadora Mariana Juri , de Mendoza, se realizó un minuto de silencio para homenajear “a los 649 fallecidos en el conflicto” y “a todos los que fallecieron desde aquel momento hasta ahora”.

Por su parte, Daniel Bensusán (La Pampa) criticó a la administración libertaria por la discrecionalidad en adelantos de coparticipación a diversas provincias. Mencionó que un decreto autoriza un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Desde el peronismo, aprovecharon las cuestiones de privilegio para referirse la investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras las novedades inmobiliarias de las últimas semanas y la polémica por el viaje que hizo junto a su esposa a Nueva York. «Enriquecimiento ilicito a costa del Estado», sostuvo Martín Soria, el legislador rionegrino, al hablar del exvocero presidencial.