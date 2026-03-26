Avanza la nominación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá pese a las denuncias de “coimas”

La nominación de Lucila Crexell como embajadora argentina en Canadá avanza a paso firme en el Senado a pesar de las denuncias del kirchnerismo sobre una supuesta devolución de favores por su voto a favor de la Ley Bases de Javier Milei. El pliego de la exsenadora neuquina obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos y se tratará en la próxima sesión.

La Libertad Avanza, al mando de Patricia Bullrich, firmó el dictamen junto con aliados de la UCR, el PRO y provinciales como Carlos Espínola (Corrientes), Beatriz Ávila (Tucumán) y Sonia Rojas Decut (Misiones). Crexell se presentó en la reunión para exponer su currículum y se enfrentó a un fuerte embate del kirchnerismo, que puso en tela de juicio su designación.

La candidata a embajadora repitió su relato: que su voto a favor de la Ley Bases fue negociado con el gobernador de su provincia, Rolando Figueroa, y que su nombramiento en el exterior estaba acordado desde la campaña electoral con Bullrich, entonces candidata presidencial.

“Me dan vergüenza las imputaciones falsas. Fue un acuerdo previo. Alguien muy malintencionadamente lo deja trascender cuando en un momento de negociaciones por la Ley Bases se avanzó en la designación y por eso se estaba preparando el expediente para el pliego”, respondió la exlegisladora sobre la filtración de un documento de Cancillería.

En esa línea, recordó que las denuncias fueron desestimadas por el juez Daniel Rafecas: “Han sido archivadas por inexistencia de delito, falta de relación causal y por haber sido hechas en base a especulaciones periodísticas”. Y remató: “Para mi es un tema cerrado. No quiero polemizar sobre un aspecto en el que la Justicia ya se expidió”.

Cruces entre libertarios y kirchneristas por la embajada de Crexell

Las respuestas no fueron suficientes para el kirchnerismo, que descargó todas sus sospechas contra Crexell. “Nuestra valoración como senadores es ética y moral, no tiene nada que ver con la valoración que haga la Justicia. Enviar a una embajadora sospechada de cohecho, que repudia al presidente y su Gabinete y al chupamedias del jefe de Gabinete es una irresponsabilidad”, arremetió la riojana Florencia López, sentada en primera fila a escasos metros de Crexell.

La bonaerense Juliana Di Tullio se sumó a la ofensiva y denunció que el proceso “está viciado de nulidad”. “¿Me quieren decir que el presidente la designa como embajadora por el currículum que tiene? No es por el currículum: es por los favores y los votos prestados”, aseguró.

Desde el interbloque Popular también marcaron supuestas contradicciones de Crexell. Por un lado, recordaron que la candidata había declarado que “nunca le delegaría facultades a ningún presidente”, pero hizo lo contrario al apoyar la Ley Bases. Por otro, señalaron que la postulante reivindica la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que es rechazada por el propio Milei.

“Puedo mantener diferencias con la actual gestión, pero veo la transformación en el país”, fue la respuesta de Crexell. “Los fueros no la avalan a decir lo que se les ocurra. Pagué un costo emocional y personal muy alto por una operación política que terminó esclareciendo la Justicia”, insistió.

Algunas senadoras afines a La Libertad Avanza salieron en su defensa. “La cuestionan los mismos que dicen que una persona presa con tobillera por chorra y condenada por tres tribunales tiene que salir libre porque es inocente”, retrucó la radical Carolina Losada en alusión a Cristina Kirchner.

También respaldó a Crexell la jujeña Carolina Moisés, quien se fue del interbloque peronista por sus diferencias con Cristina. “Se intenta poner bajo sospecha la carrera de una mujer por el solo hecho de ocupar un lugar de poder”, dijo la senadora, sentada justo al lado de Di Tullio, que en ese momento se levantó de su silla. “Qué poca sororidad de algunas”, lanzó Moisés.

Desde el oficialismo, Nadia Márquez (mujer de confianza de Karina Milei), quien comparte con Crexell el origen neuquino, destacó que será la primera embajadora de esa provincia y se pronunció en el mismo sentido que Losada: “Hacen un escándalo por una denuncia que fue desestimada, y ante una sentencia condenatoria dicen ‘Cristina libre’”.

Bullrich se puso al hombro la defensa final antes de fundirse con Crexell en un abrazo al final de la reunión. “Nuestro gobierno está muy orgulloso de que sea embajadora en Canadá. Tiene un perfil profesional adecuado y representa a una de las provincias con más intereses en Canadá”, resaltó la líder del bloque libertario.

Asimismo, apuntó que al determinar la “inexistencia de delito”, el juez Rafecas sostuvo que “no es judiciable el voto y que los acuerdos y negociaciones parlamentarias son las bases de un Parlamento”.