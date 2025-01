Tras el reclamo empresario, Provincia reglamentó la Agencia de Turismo de Río Negro

La Provincia creó la Agencia de Turismo Río Negro por ley en diciembre, aunque aún no está en funcionamiento el organismo mixto. Archivo

El Gobierno reglamentó parcialmente la Agencia de Turismo de Río Negro, que fue creada por ley en diciembre, con el objetivo de posicionar los destinos en el ámbito nacional e internacional y con la idea de agilizar los procesos en una gestión mixta entre el sector público y el privado, aunque todavía no está en marcha.

La demora en la puesta en marcha de la ATUR fue uno de los reclamos que a comienzos de esta semana hicieron las principales cámaras empresariales de Bariloche vinculadas al turismo. El gobernador Alberto Weretilneck en su última referencia pública a la agencia, los primeros días de enero, dijo que postergaba para después de Semana Santa el arranque del nuevo organismo.

Con el decreto 54/25 fechado el miércoles 29 de enero y publicado hoy, en una edición especial del Boletín Oficial de la Provincia, el Gobierno avanzó en la reglamentación parcial de la Ley 5771 que creó la ATUR en el ámbito del ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo.

En los fundamentos, se mencionó que hasta que se conforme el directorio, que estará integrado por cuatro representantes designados por el gobernador, entre ellos quien presida el organismo, y diez del sector privado (4 de Bariloche, uno de El Bolsón, uno de Viedma, uno de Sierra Grande, uno de Las Grutas, uno por los Valles y otro por la Estepa), “es necesario dar continuidad a las acciones de promoción, obras en ejecución y a todas las tareas administrativas y operativas que se deben llevar a cabo en forma cotidiana desde el ministerio”.

Esta reglamentación es provisoria porque varios puntos quedaron sin definir, entre ellos el financiamiento y la distribución de los fondos específicos para infraestructura y para los entes locales de promoción, que fueron absorbidos por la ATUR.

En la reglamentación, como primera medida se pone el foco en la «transición», por lo que se autoriza al ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo, que lidera Fabián Gatti, a ejecutar el presupuesto para “garantizar la continuidad de las acciones, planes y programas en ejecución pendientes, así como el debido contralor en la materia, hasta tanto el directorio de la ATUR esté conformado” y se notifique el inicio efectivo de funcionamiento de la agencia.

Se indica que el futuro director Ejecutivo, una vez que esté designado, “queda autorizado para suscribir documentos públicos y privados, aceptar y proponer modificaciones a los instrumentos presentados”, entre otras gestiones.

La organización de la ATUR

El decreto de reglamentación incorpora un anexo con una serie de pautas para la organización y funcionamiento de la ATUR y la transferencia de patrimonio, recursos y presupuesto de la actual secretaría de Turismo a la agencia, una vez que comience a funcionar.

Se definió además que la dirección ejecutiva, que es un cargo rentado con un perfil profesional y con experiencia en la materia, una vez definida por el gobernador, deberá presentar en 45 días el proyecto de estructura de la ATUR.

Ficha Limpia también para empresarios

El directorio, que integrarán personas designadas por el Ejecutivo provincial y el privado, todas ad honorem, deberá cumplir las exigencias de la Ley de Ficha Limpia, es decir que también el sector empresario debe respetar el nombramiento de personas que no hayan sido condenadas por delitos dolosos con pena privativa de la libertad o de inhabilitación; no haber sido exonerado o dejado cesante de la Administración Pública de cualquier jurisdicción; y no podrán integrar el directorio cónyuges y parientes en primer grado de otros miembtros del directorio o funcionarios de la ATUR.

Antes de ser designados los representantes por cámaras empresariales, las entidades deben proponerlos con 30 días de anticipación a la presidencia y su ingreso al directorio ratificarse por asamblea.

La Provincia definió además de dónde provendrán los cuatro integrantes del directorio que designe y será un presidente/a; un representante por el ministerio de Gobierno y Turismo; otro por la secretaría de Energía o el ministerio de Desarrollo Económico y Productivo; y el cuarto corresponderá a la secretaría de Cultura o Deporte.

Respecto al funcionamiento del directorio, algunos puntos ya estaban en la ley como la exigencia de dos reuniones anuales, pero ahora se clarificó que se pueden celebrar a través de plataformas digitales y otorga voz, pero no voto en las decisiones a la dirección ejecutiva y los auditores jurídicos y contables.

Además se establecieron cargos entre los directores para vicepresidencia, secretaría y tesorería; mientras que quedó sin reglamentar las facultades de la dirección Ejecutiva.