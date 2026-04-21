Tras el traspaso de la Ruta 22, Soria pidió priorizar la ampliación del tramo en Roca

La definición sobre el futuro de la Ruta Nacional 22 volvió a activar un antiguo reclamo de Roca. Tras el anuncio del traspaso de la administración a la Provincia, la intendenta María Emilia Soria pidió al gobernador Alberto Weretilneck que la ampliación del tramo urbano sea una prioridad inmediata.

El pedido fue realizado tras el anuncio vinculado al decreto N°256, mediante el cual se comunicó el traspaso de la administración de las rutas nacionales al ámbito provincial. Desde el municipio consideran que ese cambio puede destrabar una obra largamente reclamada.

Según se indicó, uno de los principales argumentos del planteo es la necesidad de reducir la peligrosidad vial existente en ese sector, donde a diario circulan vecinos, transporte pesado y vehículos particulares.

“La reactivación de la obra de ampliación de la RN 22 en la Sección III es un reclamo que venimos realizando hace mucho tiempo. Dada la constante negativa que encontramos por parte de Vialidad Nacional a través de los años y los gobiernos, percibimos este traspaso a la administración provincial como una gran oportunidad para solucionar el problema”, expresó la jefa comunal.

También agregó: “Celebro esta transferencia de Nación hacia el gobierno provincial en la medida que representa una posibilidad real de mejorar la seguridad vial en la traza de la Ruta 22”.

Tránsito y obras municipales en un cruce clave de Roca

El municipio recordó que en breve comenzará con fondos propios la pavimentación de calle Damas Patricias en su intersección con la arteria nacional. Debido a que esa intervención podría generar un incremento importante en la circulación vehicular, se solicitaron lineamientos técnicos para ordenar adecuadamente ese acceso y disminuir riesgos en la zona.

Además, sostuvo que ya había realizado gestiones similares ante organismos nacionales, aunque sin avances concretos en los últimos años.

Cruce entre Ruta 22 y Damas Patricias en Roca. Foto: Juan Thomes.

Otro de los puntos puestos sobre la mesa fue la posibilidad de retomar propuestas técnicas ya elaboradas para ese corredor estratégico. En ese sentido, Soria ofreció colaboración institucional para avanzar con la iniciativa y acercó nuevamente el proyecto de Autovía presentado por el municipio en 2020 y 2021 ante Vialidad Nacional.

Ese diseño tomó como base el Acta de Intención firmada por instituciones locales durante la audiencia pública realizada el 31 de agosto de 2017 en Roca. En esa instancia distintas entidades manifestaron su respaldo para sostener la categoría de Autovía en la Sección III del trazado.

La definición sobre los próximos pasos dependerá ahora de la planificación que adopte la Provincia tras asumir la nueva administración del corredor. Mientras tanto, desde Roca insistieron en que la prioridad debe estar puesta en una solución integral que mejore la seguridad y la conectividad urbana.