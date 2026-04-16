María Emilia Soria apoyó el traspaso de la Ruta 22 a Río Negro: «Ya era hora»

Tras el anuncio del gobernador,Alberto Weretilneck sobre que Nación traspasará a las provincias el control de tramos de las rutas nacionales, en el caso de Río Negro los corredores viales 22 y 151, María Emilia Soria respaldó la iniciativa pero exigió celeridad para frenar la siniestralidad vial.

“Celebro, lo he hablado en alguna oportunidad con el gobernador, me parecía que era el camino. En Neuquén avanzan y nosotros siempre somos el furgón de cola. Eso no podía seguir sucediendo”, expresó la intendenta María Emilia Soria en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Soria vinculó esta decisión con la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional y la parálisis de las obras públicas. La intendenta fue crítica con la administración del presidente Javier Milei, afirmó que «sabemos que Milei no va a poner un peso, pese a que recauda el impuesto a los combustibles, vinieron a desarmar el Estado, a abandonar las rutas y a cosechar muertos en las rutas nacionales».

La urgencia por el Puente Palmieri y las obras municipales

Uno de los puntos críticos señalados por la intendenta es el sector del Puente Palmieri, un punto en rojo en el mapa de accidentes de Roca. Soria reveló que el municipio propuso hacerse cargo de los trabajos ante «la inacción» de Vialidad Nacional para evitar más tragedias en el sector.

La jefa comunal reveló que desde la última audiencia realizada hace apenas dos semanas ya se registraron tres accidentes y enfatizó que «no podemos seguir lamentando muertos». Ante este escenario, la intendenta propuso que «el municipio de General Roca ejecute ese puente, el ensanchamiento, pero necesitamos tener el aval de Vialidad y que ellos también brinden el mejor proyecto técnico» para garantizar la seguridad de los conductores.

La mandataria explicó que el municipio ya inició el proceso licitatorio para pavimentar la calle Damas Patricias, lo que incrementará el flujo vehicular hacia el acceso por Ruta 22. En ese sentido, lamentó que si no fuera por la intervención de la comuna, el sector carecería de servicios básicos, denunciando que «si no fuera por el municipio de General Roca que aporta iluminación sobre esa ruta nacional en ese tramo, no habría iluminación; el Estado Nacional no solo quedó paralizado, quedó abandonado».

María Emilia Soria: «Celebro esta declaración de que van a respetar la voluntad de los roquenses»

Otro eje fundamental del respaldo de Soria al anuncio provincial es la ratificación de que no se construirán «murallas de cemento» en los accesos urbanos.

La intendenta celebró que el gobernador respete la decisión de la comunidad de evitar una estructura elevada. «Celebro esta declaración de que van a respetar la voluntad de los roquenses y también de los cipoleños de no tener una autovía elevada, sino de tener una autovía a nivel», sostuvo la jefa comunal.

Soria recordó que esta postura no es una decisión arbitraria del gobierno municipal, sino el resultado de un proceso democrático donde la sociedad civil tuvo un rol protagónico. «Los roquenses manifestaron, no el municipio, los roquenses, porque fue una audiencia pública donde participaron muchas instituciones que se manifestaron en ese sentido», concluyó la mandataria, remarcando que ahora lo que resta es ver que las obras finalmente se concreten.