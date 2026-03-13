Tras la polémica en la Ley Bases, el Gobierno envió al Senado el pliego para designar a Lucila Crexell como embajadora

El gobierno de Javier Milei reactivó el proceso para designar a la neuquina Lucila Crexell como embajadora y envió finalmente su pliego al Senado, en medio del antecedente de polémicas por una posible nominación diplomática. Según trascendió, sería destinada a Canadá y no a la Unesco, como se había mencionado inicialmente.

El Ejecutivo impulsa la designación diplomática de Lucila Crexell

Crexell asumió su mandato en diciembre de 2019 tras integrar la boleta de Juntos por el Cambio en Neuquén. Ocupaba el segundo lugar en la lista, pero accedió a la banca luego del fallecimiento de Horacio ‘Pechi’ Quiroga, quien encabezaba la fórmula.

La senadora había formado parte previamente del Movimiento Popular Neuquino, aunque luego se integró a Juntos por el Cambio, interbloque del que participó hasta 2023. Con la llegada de Milei al Poder Ejecutivo y la reconfiguración del mapa político en el Congreso, Crexell conformó un monobloque propio que posteriormente se sumó al interbloque Las Provincias Unidas, recordó El Parlamentario.

Su nombre había quedado en el centro de cuestionamientos cuando, durante el debate de la Ley Bases impulsada por el oficialismo, trascendió que su respaldo a la iniciativa podía estar vinculado a una eventual designación diplomática en la Unesco. Esa posibilidad generó críticas desde distintos sectores políticos.

Ahora, con el envío formal del pliego por parte del Poder Ejecutivo, el trámite deberá seguir el circuito institucional del Senado: primero será analizado por la Comisión de Acuerdos y luego deberá ser votado en el recinto para definir si se aprueba su nombramiento como embajadora en Canadá.

