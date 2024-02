Tras la vuelta a comisión, Milei acusó a los gobernadores de «destruir» la Ley Ómnibus

Luego de la sesión frustrada para votar en particular la Ley Ómnibus, la Oficina del Presidente Javier Milei emitió un duro comunicado, en el que se acusó a los gobernadores de «proteger sus intereses» y de «destruir» el proyecto que ahora regresará a comisión.

“El Presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit. Bajo este mandato, no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor, frustren el futuro de todos los argentinos”, comienza el documento.

En ese contexto, el escrito del Gobierno denunció que «los gobernadores tomaron la decisión de destruir la Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina.

El oficialismo acusó también a quienes «llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para hoy traicionar a sus votantes». Y agregó: «No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos no come. La Ley se debatirá cuando entiendas que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno«.

Milei: «Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política»

Apenas minutos después, el propio Milei, en su cuenta de X, se refirió al respecto con un post titulado: «La casta contra el pueblo».

LA CASTA CONTRA EL PUEBLO



La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas.



Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar.



Nuestro programa… — Javier Milei (@JMilei) February 6, 2024

En su mensaje, el mandatario indicó que «sabemos que no va a fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar» y remarcó que su programa de gobierno «fue votado por el 56% de los argentinos» y que no está dispuesto a negociarlo «con quienes destruyeron el país».

«Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita«, agregó Milei y aseguró que «van a tener que explicarle a la sociedad por qué».

«Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país», arremetió el presidente, quien se encuentra realizando su primera gira internacional, este martes en israel.