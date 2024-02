Zago apuntó contra los gobernadores tras caerse la sesión de la Ley Ómnibus: «No cumplieron con su palabra»

Luego de que se modificaran y eliminaran varios artículos durante el debate en particular, el oficialismo de Javier Milei decidió levantar la sesión de este martes en la Cámara de Diputados y enviar la Ley Ómnibus de vuelta a comisión. El presidente del bloque La Libertad Avanza en Diputados, Oscar Zago, responsabilizó a los gobernadores de esta decisión.

«Vuelve a comisión porque hubo cuestiones que hay diputados que se habían comprometido a acompañar a través de los gobernadores, los gobernadores no cumplieron con su palabra así que el tratamiento vuelve a comisión para seguir trabajando y dialogando con el conjunto de los bloques», describió Zago durante una rueda de prensa luego de que se minutos se suspendiera la sesión.

A su vez, remarcó que la decisión fue tomada entre funcionarios y legisladores oficiales. Además, planteó que no se trata de «un fracaso» o «un paso atrás» sino que es una posibilidad de seguir discutiendo.

Además, opinó que no se sienten traicionados por los gobernadores que «no cumplieron con su palabra» pero señaló que se equivocaron con su postura.

«Fue un compromiso que tomaron, no es que salimos a decir -vamos a juntar los votos en el recinto-, fue un compromiso que tomaron y no fue la semana pasada, lo tomaron esta mañana, pero entramos al recinto y en los que iban a acompañar, no lo hicieron, por eso tomamos la decisión de volver para atrás«, detalló el presidente del bloque La Libertad Avanza en Diputados.

«Discutiremos en comisión los puntos que a ellos le interesaban. No es una derrota ni un paso para atrás. Es la vuelta a comisión para seguirlo tratando», aseguró.

Y agregó que «a partir de mañana vamos a discutir cómo vuelve a comisión y cuándo empieza el tratamiento nuevamente. Es el diálogo que tenemos para adelante con los gobernadores, intendentes y todos los que se habían comprometido».

La Ley Ómnibus vuelve a comisión: qué significa y cuáles son los próximos pasos

De esta manera, el proyecto, tras ser aprobado en general el viernes pasado, volverá a ser analizado por los legisladores en las comisiones, al igual que sucedió durante enero, cuando también asistieron funcionarios del Gobierno.

Según establece el artículo 155 del Reglamento de la Cámara, pese a ser aprobada en general y parcialmente en particular, la ley deberá someterse al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna.

Se trata de un fuerte revés para el Gobierno libertario, que tendrá que lograr un nuevo dictamen en comisión y apostar otra vez e a las negociaciones con la oposición del ala dialoguista para conseguir avances.