Tras protestas en Ushuaia, Javier Milei debió suspender su actividad de campaña en la Patagonia

El presidente Javier Milei se vio obligado a suspender el acto de campaña que tenía programado en Ushuaia, Tierra del Fuego, luego de que manifestaciones en su contra se concentraran en las inmediaciones del lugar. Según fuentes de La Libertad Avanza, las protestas fueron convocadas por funcionarios del gobierno provincial, a cargo del peronista Gustavo Melella, quienes, según chats filtrados, habían organizado empapelamientos de la ciudad con consignas en rechazo a la visita presidencial.

Según Infobae, Milei habló brevemente con un megáfono desde la calle, cerca del hotel donde se hospedó, y luego la comitiva decidió regresar a Buenos Aires. El avión presidencial despegó a las 18.30.

Durante su intervención, el mandatario defendió su gestión y las reformas económicas impulsadas: «Bajó la inflación, la inseguridad, la pobreza y la indigencia, todo abrazando las ideas de la libertad. Les pido que no aflojen. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena. No queremos volver al pasado, queremos seguir el camino de la esperanza. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede», sostuvo.

El acto estaba previsto en la intersección de San Martín y Don Bosco, una esquina céntrica de Ushuaia, mientras que se organizaban marchas opositoras en plazas cercanas, motivadas por el rechazo de trabajadores locales a la baja de aranceles a las importaciones, medida que consideran perjudicial para la industria fueguina. Las movilizaciones incluyeron piquetes circunstanciales en varias calles, lo que generó un clima de tensión durante toda la jornada.

Javier Milei recorrió Newsan, destacó avances tecnológicos y defendió su plan económico en Tierra del Fuego

Horas antes, Milei había recorrido las instalaciones de la empresa Newsan, donde fue recibido por sus directivos y destacó los avances en desarrollo tecnológico, empleo calificado e inversión. Allí también defendió el rumbo económico de su gobierno y la vigencia del régimen de exención impositiva en la provincia.

A pesar de los enfrentamientos verbales entre militantes libertarios y manifestantes opositores en las calles, no se reportaron incidentes de gravedad. El presidente destacó la importancia de las elecciones legislativas del 26 de octubre y reiteró su pedido de acompañamiento ciudadano para continuar con las reformas que impulsa su gestión.