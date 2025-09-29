Javier Milei en la Patagonia: a qué hora llega y qué incluirá su visita

El apoyo de EE.UU. a Milei derrumba el dólar y dispara la confianza en los mercados.

El presidente de la Nación, Javier Milei, llegará hoy a la capital de Tierra del Fuego, en plena campaña electoral para las próximas legislativas nacionales. Se espera que su arribo se de por la tarde. Mientras tanto, en las calles de Ushuaia hay carteles que dicen «Patria o Milei».

Este lunes el presidente Javier Milei comenzará su gira nacional en la Patagonia. El primer destino es Ushuaia, y desde allí recorrerá cerca de 12 provincias de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Según detallaron fuentes cercanas a presidencia, el avión de Javier Milei aterrizará por la tarde. Se espera que a las 18 el presidente lidere la caminata por el centro de la ciudad junto a los candidatos de La Libertad Avanza: Agustín Coto (para senador) y Miguel Rodríguez (para diputado).

Además, podría visitar la fábrica de electrodomésticos Newsan.

Javier Milei fue declarado «persona no grata» en Ushuaia: los motivos

El Concejo Deliberante de Ushuaia declaró al presidente Javier Milei «persona no grata» en la ciudad en abril. El proyecto, impulsado por la concejal Daiana Freiberger (Provincia Grande), se aprobó con seis votos a favor y cuatro en contra.

La concejal Freiberger argumentó que las declaraciones de Milei «desconocen la legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas”.

Los fundamentos del proyecto aprobado señalan que el presidente ha realizado «numerosas acciones contra la integración de nuestro territorio y en favor de los intereses británicos». Además, puntualizan que Milei «alineó su política interna y externa en beneficio de intereses foráneos, oponiéndose a los intereses nacionales y en especial a los de la provincia».

Durante las primeras horas del día, frases en repudio a la visita del presidente aparecieron en las calles de Ushuaia. “Una Argentina distinta” no se puede hacer con “los mismos de siempre”, «Patria o Milei» y «Alta coimera – 3%», son algunas de ellas.