Tras varias polémicas, el Gobierno cambió la conducción de la Casa Argentina en París: quién reemplaza a Santiago Muzio

Santiago María Guillermo Adolfo Muzio presentó su renuncia como director de la Casa Argentina en París. Su salida ocurre tras una serie de denuncias en su contra, en las que se lo acusa de mantener vínculos con la ultraderecha francesa y de haber expulsado estudiantes de manera arbitraria por motivos ideológicos.

El Gobierno de Javier Milei, este martes, confirmó su salida y a su vez, informó quién será su reemplazante. La designación se concretó con la publicación del Boletín Oficial.

Quién reemplaza a Santiago Muzio

La partida de Santiago Muzio se convirtió en un rumor masivo el domingo y finalmente fue confirmado cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, comunicó quién asumirá en su reemplazo.

Según la Resolución 341/2026, el rol de director de la «Fundación Argentina en la ciudad internacional universitaria de París, República francesa», será ocupado por el abogado Alfredo Mario Soto.

Asimismo, detallaron que la renuncia de Muzio se presentó el 7 de septiembre. Por ello, la designación de Soto rige “a partir del 8 de septiembre de 2026 y por tres años, según lo establecido en la Reglamentación del Estatuto de la Fundación (Decreto N.º 1155/82)”.

Aunque no se precisaron los motivos del alejamiento, la medida se daría tras las denuncias periodísticas iniciadas por Clarín y una solicitada respaldada por más de 1.000 firmas locales e internacionales, en las que se señalaban sus nexos con la ultraderecha francesa y la expulsión arbitraria de estudiantes por razones ideológicas.

A esto también se suma su medida de retirar una placa en la casa en el Día de la Memoria, que recordaba a los desaparecidos argentinos y los que habían vivido en la Casa.

Alfredo Mario Soto, nuevo director de la Casa Argentina en París, es un jurista, docente e investigador argentino, destacado como especialista en Derecho Internacional Privado y Filosofía del Derecho.