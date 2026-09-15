IUPA y PAMI lanzan nuevos talleres artísticos gratuitos para personas mayores en Roca

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) renueva su alianza con PAMI. A través del programa Universidad Para Adultos Mayores Integrados (Upami), ambas instituciones abrieron las inscripciones para una oferta de talleres de formación artística y cultural destinados a personas mayores. La iniciativa busca garantizar el acceso a espacios públicos de creación y encuentro social con actividades guiadas por docentes especializados del instituto.

La propuesta pedagógica abarca varias disciplinas diseñadas para promover la memoria, la movilidad y el bienestar integral, respetando los tiempos y posibilidades de cada asistente.

Conocé las propuestas: danza, teatro, artes visuales y yoga

En el área de artes del movimiento, la oferta incluye talleres de danza folklórica como «Raíces», danza española en «Sentirte», clases de tango y espacios de expresión corporal como «Las mil formas de moverse» y «Siempre en movimiento». Estas actividades físicas y rítmicas estimulan la conciencia corporal y estimulan la memoria motriz con acompañamiento grupal.

Para quienes buscan explorar la interpretación y la narrativa corporal, el área de teatro presenta las alternativas «Otros tiempos «y «Teatro, juego y memoria», enfocadas en el juego dramático.

Por su parte, el sector de artes visuales despliega espacios de experimentación técnica con Pintura creativa, niveles iniciales y avanzados de dibujo y acuarela, y el taller «Fuera de foco: imagen, memoria y escritura», una propuesta interdisciplinaria que entrelaza la fotografía, la plástica y la literatura. La grilla se completa con Yoga Integral, centrado en técnicas de respiración, postura y relajación.

Habrá opciones de forma virtual y presencial. Las inscripciones ya se encuentran disponibles en la plataforma web oficial de PAMI. Para consultas específicas sobre los talleres, la Coordinación de UPAMI atiende vía correo en upami@iupa.edu.ar, por teléfono al 299 524 2343, o de manera presencial en la sede central de IUPA (Rivadavia 2263, General Roca) los lunes, miércoles y viernes de 10 a 13 horas.