La agenda de los argentinos este martes en los Juegos Suramericanos: el neuquino Turone va por una medalla en BMX
En el tercer día de competencia, los deportistas albicelestes buscarán subirse al podio en la provincia de Santa Fe. En Rafaela, el neuquino Turone disputará la final de BMX Freestyle. Mirá acá el cronograma completo de la jornada.
Este martes se realizará la tercera jornada de los Juegos Sudamericanos 2026, que se disputan conjuntamente en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Luego de un gran lunes donde el anfitrión sumó 21 medallas, Argentina buscará seguir subiéndose al podio.
Tras un gran segundo día donde la delegación albiceleste logró nueve doradas, cuatro plateadas y ocho bronces, Argentina se encuentra 2° en el medallero por detrás de Brasil y buscará ganar la competencia tras 20 años (la última vez que terminó en lo más alto fue en 2006).
El neuquino Turone buscará medalla en BMX
Desde las 15, el neuquino Manuel Turone disputará la final en BMX Freestyle y tratará de subirse al podio. Este lunes, el joven de 18 años tuvo una gran clasificación en Rafaela, donde terminó 1° en su serie con un promedio de 80 puntos tras sus dos pasadas y finalizó 3° en la general.
Ante la baja del medallista olímpico el «Maligno» Torres, Turone tomó la responsabilidad de ser el representante argentino y esta tarde buscará una medalla en su primera participación en los Juegos.
Además, hoy se dará el debut de las Panteras en el vóley femenino, luego de obtener la clasificación al Mundial y el subcampeonato en el Sudamericano. También el golf y el tiro deportivo tendrán su primer día de competencia, con Fernanda Russo y Julián Gutiérrez como grandes representantes de esta disciplina.
La agenda completa de los argentinos este martes 15
Vóley de playa
- 12:00 | Argentina vs. Uruguay (masculino)
- 13:00 | Argentina vs. Paraguay (masculino)
- 14:00 | Argentina vs. Perú (femenino)
- 15:00 | Argentina vs. Brasil (femenino)
Vóley
- 15.00 | Argentina vs. Paraguay (femenino)
Esports
- 14.00 | Enzo Lucas Brito, Luciano Daniel Pensa, Jerónimo Costa, Federico Riveiro Neto, Gabriel Villanueva y Facundo Adrián Chávez – Semifinales de Valorant masculino (partido 1)
- 17.00 | Enzo Lucas Brito, Luciano Daniel Pensa, Jerónimo Costa, Federico Riveiro Neto, Gabriel Villanueva y Facundo Adrián Chávez – Semifinales de Valorant masculino (partido 2)
Gimnasia artística
- 16.20 | Luca Alfieri, Ivo Chiapponi, Matías Coralizzi, Santiago Mayol, Nahuel Pardo y Daniel Villafañe – Final de suelo, caballo con arzones y anillas masculino
- 16.20 | Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Fila Dalinger, María Delfina Estoco, Julieta Lucas y Rocío Saucedo – Final de salto y barras asimétricas
Clavados
- Azul Chiorazzo Rolandi y Auka Lihué Sosa – Final de trampolín sincronizado femenino (13:00).
Natación
- Martina Lucía Barbeito – 100m pecho femenino, 50m pecho femenino y 200m pecho femenino
- Andrea Eliana Berrino – Estilo libre femenino, 4x100m relevo estilo libre femenino y 50m espalda femenino
- Macarena Ailen Ceballos – 50m pecho femenino, 200m pecho femenino, 4x100m relevo combinado femenino, y 100m pecho femenino
- Laila Chain – 400m combinado femenino, 4 x 100m relevo estilo femenino, 4 x 200m relevo estilo libre femenino, 50m estilo libre femenino, 100m mariposa femenino, 4 x 100m relevo combinado femenino, 200m combinado femenino, 100m espalda femenino y 200m mariposa femenino
- Cecilia Dieleke – 100m espalda femenino, 4 x 100m relevo combinado femenino, 4 x 200m relevo estilo libre femenino, 50m espalda femenino, 4 x 100m relevo estilo libre femenino y 200m espalda femenino
- Delfina Dini – 1500m estilo libre femenino
- Catalina Dos Santos – 200m estilo libre femenino y 100m estilo libre femenino
- Iara Micaela Fernández – 100m estilo libre femenino y 50m mariposa femenino
- Malena Santillán – 400m estilo libre femenino, 200m espalda femenino, 800m estilo libre femenino y 4 x 200m relevo estilo libre femenino
- Máximo Aguilar Macchion – 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino y 200m estilo libre masculino
- Lucas Ezequiel Alba – 800 m estilo libre masculino; 1500m estilo libre masculino; 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 400m estilo libre masculino
- Guido Alejandro Buscaglia – 4 x 100m relevo estilo libre masculino; 50m estilo libre masculino; 100m estilo libre masculino
- Ulises Cazau – 50m mariposa masculino; 100m mariposa masculino
- Matias Libre Chaillou – 4 x 100m relevo combinado masculino; 200m estilo masculino; 100m estilo libre masculino; 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino
- Felipe Garcia Berbel – 200m mariposa masculino
- Santiago Grassi – 4 x 100m relevo combinado mixto; 50m estilo libre masculino; 100m mariposa masculino; 50m mariposa; 4 x 100m relevo combinado masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino
- Jose Antonio Materano Martinez – 200m espalda masculino; 100m espalda masculino; 50m espalda masculino; 4 x 100m relevo combinado masculino; 4 x 100m relevo combinado mixto
- Dante Nicola Rho – 100m pecho masculino; 50m pecho masculino; 200m pecho masculino; 4 x 100m relevo combinado masculino
- Thiago Lautaro Pizzini Paz – 1500m estilo libre masculino; 800 m estilo libre masculino; 400m estilo libre masculino; 4 x 200m relevo estilo libre masculino
Boxeo
- 16:30 | Mateo Gabriel Tavarone – masculino hasta 70 kg
- 17:45 | Victor Nahuel Roldan – masculino hasta 80 kg
Esgrima
- Catalina Sol Borrelli – sable equipos femenino
- Valentina Cassanello – florete individual femenino; florete equipos femenino
- Clara Isabel Maria De Las Mercedes Di Tella – espada individual femenino; espada equipos femenino
- Victoria Eglez – espada equipos femenino
- Candela Belén Espinosa Veloso – sable individual femenino; sable equipos femenino
- Daniela Luciana Espinoza Roquez – florete equipos femenino
- Sofia Lara Espinoza Roquez – florete equipos femenino; florete individual femenino
- Josefina Maria Mendez Bello – espada individual femenino; espada equipos femenino
- Margarita Inés Musci Concepcion – espada equipos femenino
- Maria Belen Perez Maurice – sable equipos femenino
- Maria Alicia Perroni – sable individual femenino; sable equipos femenino
- Micaela Sofía Silva – florete equipos femenino
- Tomás Francisco Alitisz Santana – sable equipos masculino
- Juan Bacha – sable individual masculino; sable equipos masculino
- Alec Albert Roger Brooke – espada equipos masculino; espada individual masculino
- Dante Leonel Cerquetti – florete equipos masculino
- Pascual María Di Tella – sable individual masculino; sable equipos masculino
- Iván Salvador Groupierre Ramiro – espada equipos masculino
- Agustin Adolfo Gusman Menteguiaga – espada equipos masculino
- Jesus Andres Lugones Ruggeri – espada individual masculino; espada equipos masculino
- Franco Marchetti – florete equipos masculino
- Andrea Nigosanti – florete individual masculino; florete equipos masculino
- Santino Perez Pastorino Broccola – sable equipos masculino
- Augusto Antonio Servello – florete equipos masculino; florete individual masculino
Tiro
- 09.00 | Federico González Gil y Ariel Walter Romero – skeet masculino
- 09.00 | Mara Kucharski – skeet femenino
- 09.00 y 10.40 | Victoria Malena Luna Avellaneda, Josefina Mella, Germán Koukas y Germán Darío Zaupa – 10m pistola de aire mixto
- 12.30 y 14.10 | Fernanda María Russo Romero, Lola Sánchez, Alexis Exequiel Eberhardt y Marcelo Julián Gutiérrez – 10m rifle de aire mixto
Remo
- 09.00 | Emiliano Oscar Calderón e Ignacio Daniel Pacheco – doble par de remos cortos masculino (M2X)
Hockey sobre césped
- 16.00 | Las Leonas vs. Uruguay
Softbol
- 18.00 | Argentina vs. Bolivia (femenino)
- 20.30 | Argentina vs. Colombia (femenino)
SUP (Stand Up Paddle)
- 15.00 | Argentina vs. Paraguay (femenino)
Ciclismo de ruta
- 9:00 | Valentina Luna y Sofía Martelli – ruta individual femenino
- 11:30 | Facundo Nicolás Ambrossi Ramos, Leonardo Franco Cobarrubia Lucero, Tomás Contte, Mateo Duque Cano y Santiago Gruñeiro – ruta individual masculino
Ciclismo BMX
- 14.30 | Analía Gabriela Zacarias – individual femenino (final)
- 15.30 y 16.30 | Manuel Turone – individual masculino (final)
Golf
- 09:00 | Ana Giuliano y Mia Yaya – individual femenino
- 09:00 | Miguel Ángel Carballo y Agustín Segundo Oliva Pinto – equipos mixtos
Pentatlón moderno
- Vladimir Ismael Dovichi, Nelson Abelardo Espeleta y Franco Santiago Serrano – individual masculino
Patinaje artístico
- 10:00 | Valentina Sofía Longo Fernandez y Micaela Belen Lopetegui – libre femenino
- 12:40 | Franco Donato Mastroianni Vito y Juan Segundo Rodriguez – libre masculino
- 16:00 | Camila Belen Tello y Delfina Ines Veljanovich – solo dance femenino
- 18:00 | Ulises Loiseau Büchele y Facundo Javier Nieva Biza – solo dance masculino
Levantamiento de pesas
- 14.00 | Martina Soledad Mendoza – 57kg femenino
- 17:30 | María Luz Casadevall – 61kg femenino
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