La agenda de los argentinos este martes en los Juegos Suramericanos: el neuquino Turone va por una medalla en BMX

Turone fue el mejor en su tanda de clasificación este lunes y tratará de darle una medalla a la delegación argentina.

Este martes se realizará la tercera jornada de los Juegos Sudamericanos 2026, que se disputan conjuntamente en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Luego de un gran lunes donde el anfitrión sumó 21 medallas, Argentina buscará seguir subiéndose al podio.

Tras un gran segundo día donde la delegación albiceleste logró nueve doradas, cuatro plateadas y ocho bronces, Argentina se encuentra 2° en el medallero por detrás de Brasil y buscará ganar la competencia tras 20 años (la última vez que terminó en lo más alto fue en 2006).

El neuquino Turone buscará medalla en BMX

Desde las 15, el neuquino Manuel Turone disputará la final en BMX Freestyle y tratará de subirse al podio. Este lunes, el joven de 18 años tuvo una gran clasificación en Rafaela, donde terminó 1° en su serie con un promedio de 80 puntos tras sus dos pasadas y finalizó 3° en la general.

Ante la baja del medallista olímpico el «Maligno» Torres, Turone tomó la responsabilidad de ser el representante argentino y esta tarde buscará una medalla en su primera participación en los Juegos.

Además, hoy se dará el debut de las Panteras en el vóley femenino, luego de obtener la clasificación al Mundial y el subcampeonato en el Sudamericano. También el golf y el tiro deportivo tendrán su primer día de competencia, con Fernanda Russo y Julián Gutiérrez como grandes representantes de esta disciplina.

La agenda completa de los argentinos este martes 15

Vóley de playa

12:00 | Argentina vs. Uruguay (masculino)

13:00 | Argentina vs. Paraguay (masculino)

14:00 | Argentina vs. Perú (femenino)

15:00 | Argentina vs. Brasil (femenino)

Vóley

15.00 | Argentina vs. Paraguay (femenino)

Esports

14.00 | Enzo Lucas Brito, Luciano Daniel Pensa, Jerónimo Costa, Federico Riveiro Neto, Gabriel Villanueva y Facundo Adrián Chávez – Semifinales de Valorant masculino (partido 1)

– Semifinales de Valorant masculino (partido 1) 17.00 | Enzo Lucas Brito, Luciano Daniel Pensa, Jerónimo Costa, Federico Riveiro Neto, Gabriel Villanueva y Facundo Adrián Chávez – Semifinales de Valorant masculino (partido 2)

Gimnasia artística

16.20 | Luca Alfieri, Ivo Chiapponi, Matías Coralizzi, Santiago Mayol, Nahuel Pardo y Daniel Villafañe – Final de suelo, caballo con arzones y anillas masculino

– Final de suelo, caballo con arzones y anillas masculino 16.20 | Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Fila Dalinger, María Delfina Estoco, Julieta Lucas y Rocío Saucedo – Final de salto y barras asimétricas

Clavados

Azul Chiorazzo Rolandi y Auka Lihué Sosa – Final de trampolín sincronizado femenino (13:00).

Natación

Martina Lucía Barbeito – 100m pecho femenino, 50m pecho femenino y 200m pecho femenino

– 100m pecho femenino, 50m pecho femenino y 200m pecho femenino Andrea Eliana Berrino – Estilo libre femenino, 4x100m relevo estilo libre femenino y 50m espalda femenino

– Estilo libre femenino, 4x100m relevo estilo libre femenino y 50m espalda femenino Macarena Ailen Ceballos – 50m pecho femenino, 200m pecho femenino, 4x100m relevo combinado femenino, y 100m pecho femenino

– 50m pecho femenino, 200m pecho femenino, 4x100m relevo combinado femenino, y 100m pecho femenino Laila Chain – 400m combinado femenino, 4 x 100m relevo estilo femenino, 4 x 200m relevo estilo libre femenino, 50m estilo libre femenino, 100m mariposa femenino, 4 x 100m relevo combinado femenino, 200m combinado femenino, 100m espalda femenino y 200m mariposa femenino

– 400m combinado femenino, 4 x 100m relevo estilo femenino, 4 x 200m relevo estilo libre femenino, 50m estilo libre femenino, 100m mariposa femenino, 4 x 100m relevo combinado femenino, 200m combinado femenino, 100m espalda femenino y 200m mariposa femenino Cecilia Dieleke – 100m espalda femenino, 4 x 100m relevo combinado femenino, 4 x 200m relevo estilo libre femenino, 50m espalda femenino, 4 x 100m relevo estilo libre femenino y 200m espalda femenino

– 100m espalda femenino, 4 x 100m relevo combinado femenino, 4 x 200m relevo estilo libre femenino, 50m espalda femenino, 4 x 100m relevo estilo libre femenino y 200m espalda femenino Delfina Dini – 1500m estilo libre femenino

– 1500m estilo libre femenino Catalina Dos Santos – 200m estilo libre femenino y 100m estilo libre femenino

– 200m estilo libre femenino y 100m estilo libre femenino Iara Micaela Fernández – 100m estilo libre femenino y 50m mariposa femenino

– 100m estilo libre femenino y 50m mariposa femenino Malena Santillán – 400m estilo libre femenino, 200m espalda femenino, 800m estilo libre femenino y 4 x 200m relevo estilo libre femenino

– 400m estilo libre femenino, 200m espalda femenino, 800m estilo libre femenino y 4 x 200m relevo estilo libre femenino Máximo Aguilar Macchion – 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino y 200m estilo libre masculino

– 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino y 200m estilo libre masculino Lucas Ezequiel Alba – 800 m estilo libre masculino; 1500m estilo libre masculino; 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 400m estilo libre masculino

– 800 m estilo libre masculino; 1500m estilo libre masculino; 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 400m estilo libre masculino Guido Alejandro Buscaglia – 4 x 100m relevo estilo libre masculino; 50m estilo libre masculino; 100m estilo libre masculino

– 4 x 100m relevo estilo libre masculino; 50m estilo libre masculino; 100m estilo libre masculino Ulises Cazau – 50m mariposa masculino; 100m mariposa masculino

– 50m mariposa masculino; 100m mariposa masculino Matias Libre Chaillou – 4 x 100m relevo combinado masculino; 200m estilo masculino; 100m estilo libre masculino; 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino

– 4 x 100m relevo combinado masculino; 200m estilo masculino; 100m estilo libre masculino; 4 x 200m relevo estilo libre masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino Felipe Garcia Berbel – 200m mariposa masculino

– 200m mariposa masculino Santiago Grassi – 4 x 100m relevo combinado mixto; 50m estilo libre masculino; 100m mariposa masculino; 50m mariposa; 4 x 100m relevo combinado masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino

– 4 x 100m relevo combinado mixto; 50m estilo libre masculino; 100m mariposa masculino; 50m mariposa; 4 x 100m relevo combinado masculino; 4 x 100m relevo estilo libre masculino Jose Antonio Materano Martinez – 200m espalda masculino; 100m espalda masculino; 50m espalda masculino; 4 x 100m relevo combinado masculino; 4 x 100m relevo combinado mixto

– 200m espalda masculino; 100m espalda masculino; 50m espalda masculino; 4 x 100m relevo combinado masculino; 4 x 100m relevo combinado mixto Dante Nicola Rho – 100m pecho masculino; 50m pecho masculino; 200m pecho masculino; 4 x 100m relevo combinado masculino

– 100m pecho masculino; 50m pecho masculino; 200m pecho masculino; 4 x 100m relevo combinado masculino Thiago Lautaro Pizzini Paz – 1500m estilo libre masculino; 800 m estilo libre masculino; 400m estilo libre masculino; 4 x 200m relevo estilo libre masculino

Boxeo

16:30 | Mateo Gabriel Tavarone – masculino hasta 70 kg

– masculino hasta 70 kg 17:45 | Victor Nahuel Roldan – masculino hasta 80 kg

Esgrima

Catalina Sol Borrelli – sable equipos femenino

– sable equipos femenino Valentina Cassanello – florete individual femenino; florete equipos femenino

– florete individual femenino; florete equipos femenino Clara Isabel Maria De Las Mercedes Di Tella – espada individual femenino; espada equipos femenino

– espada individual femenino; espada equipos femenino Victoria Eglez – espada equipos femenino

– espada equipos femenino Candela Belén Espinosa Veloso – sable individual femenino; sable equipos femenino

– sable individual femenino; sable equipos femenino Daniela Luciana Espinoza Roquez – florete equipos femenino

– florete equipos femenino Sofia Lara Espinoza Roquez – florete equipos femenino; florete individual femenino

– florete equipos femenino; florete individual femenino Josefina Maria Mendez Bello – espada individual femenino; espada equipos femenino

– espada individual femenino; espada equipos femenino Margarita Inés Musci Concepcion – espada equipos femenino

– espada equipos femenino Maria Belen Perez Maurice – sable equipos femenino

– sable equipos femenino Maria Alicia Perroni – sable individual femenino; sable equipos femenino

– sable individual femenino; sable equipos femenino Micaela Sofía Silva – florete equipos femenino

– florete equipos femenino Tomás Francisco Alitisz Santana – sable equipos masculino

– sable equipos masculino Juan Bacha – sable individual masculino; sable equipos masculino

– sable individual masculino; sable equipos masculino Alec Albert Roger Brooke – espada equipos masculino; espada individual masculino

– espada equipos masculino; espada individual masculino Dante Leonel Cerquetti – florete equipos masculino

– florete equipos masculino Pascual María Di Tella – sable individual masculino; sable equipos masculino

– sable individual masculino; sable equipos masculino Iván Salvador Groupierre Ramiro – espada equipos masculino

– espada equipos masculino Agustin Adolfo Gusman Menteguiaga – espada equipos masculino

– espada equipos masculino Jesus Andres Lugones Ruggeri – espada individual masculino; espada equipos masculino

– espada individual masculino; espada equipos masculino Franco Marchetti – florete equipos masculino

– florete equipos masculino Andrea Nigosanti – florete individual masculino; florete equipos masculino

– florete individual masculino; florete equipos masculino Santino Perez Pastorino Broccola – sable equipos masculino

– sable equipos masculino Augusto Antonio Servello – florete equipos masculino; florete individual masculino

Tiro

09.00 | Federico González Gil y Ariel Walter Romero – skeet masculino

– skeet masculino 09.00 | Mara Kucharski – skeet femenino

– skeet femenino 09.00 y 10.40 | Victoria Malena Luna Avellaneda, Josefina Mella, Germán Koukas y Germán Darío Zaupa – 10m pistola de aire mixto

– 10m pistola de aire mixto 12.30 y 14.10 | Fernanda María Russo Romero, Lola Sánchez, Alexis Exequiel Eberhardt y Marcelo Julián Gutiérrez – 10m rifle de aire mixto

Remo

09.00 | Emiliano Oscar Calderón e Ignacio Daniel Pacheco – doble par de remos cortos masculino (M2X)

Hockey sobre césped

16.00 | Las Leonas vs. Uruguay

Softbol

18.00 | Argentina vs. Bolivia (femenino)

20.30 | Argentina vs. Colombia (femenino)

SUP (Stand Up Paddle)

15.00 | Argentina vs. Paraguay (femenino)

Ciclismo de ruta

9:00 | Valentina Luna y Sofía Martelli – ruta individual femenino

– ruta individual femenino 11:30 | Facundo Nicolás Ambrossi Ramos, Leonardo Franco Cobarrubia Lucero, Tomás Contte, Mateo Duque Cano y Santiago Gruñeiro – ruta individual masculino

Ciclismo BMX

14.30 | Analía Gabriela Zacarias – individual femenino (final)

– individual femenino (final) 15.30 y 16.30 | Manuel Turone – individual masculino (final)

Golf

09:00 | Ana Giuliano y Mia Yaya – individual femenino

– individual femenino 09:00 | Miguel Ángel Carballo y Agustín Segundo Oliva Pinto – equipos mixtos

Pentatlón moderno

Vladimir Ismael Dovichi, Nelson Abelardo Espeleta y Franco Santiago Serrano – individual masculino

Patinaje artístico

10:00 | Valentina Sofía Longo Fernandez y Micaela Belen Lopetegui – libre femenino

– libre femenino 12:40 | Franco Donato Mastroianni Vito y Juan Segundo Rodriguez – libre masculino

– libre masculino 16:00 | Camila Belen Tello y Delfina Ines Veljanovich – solo dance femenino

– solo dance femenino 18:00 | Ulises Loiseau Büchele y Facundo Javier Nieva Biza – solo dance masculino

Levantamiento de pesas