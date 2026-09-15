Cómo es el voluntariado en la Patagonia que ofrece alojamiento gratis en El Bolsón: los requisitos

El encanto de El Bolsón atrae cada temporada a miles de turistas, pero ahora existe una alternativa para instalarse en el corazón de la Comarca Andina de una forma totalmente inmersiva. Un complejo turístico de la zona lanzó una convocatoria para sumar voluntarios que quieran residir en el lugar a cambio de su trabajo diario.

La iniciativa apuesta al intercambio cultural, donde el esfuerzo físico y la hospitalidad se retribuyen con alojamiento gratuito y desayuno patagónico. El establecimiento está inmerso en un entorno de bosque y montañas, a solo cinco kilómetros del centro comercial y a metros de la costa de un río cordillerano.

Para conectar con el pueblo, los voluntarios pueden utilizar el transporte público urbano que pasa cada una hora, compartir un taxi o simplemente caminar 40 minutos por los senderos rurales de la zona.

Trabajar en el bosque de la Patagonia: cuáles son las tareas requeridas

Los postulantes que se sumen al equipo deberán cumplir con turnos organizados para sostener la operatividad diaria del complejo. Las actividades son variadas y apuntan a mantener el espíritu rústico del lugar:

Mantenimiento al aire libre: trabajos de jardinería, agricultura en la huerta y cuidado general de los espacios verdes.

trabajos de jardinería, agricultura en la huerta y cuidado general de los espacios verdes. Limpieza y orden: acondicionamiento de las instalaciones comunes, baños y habitaciones.

acondicionamiento de las instalaciones comunes, baños y habitaciones. Atención al huésped: asistencia en la recepción y organización de los viajeros. Hablar español fluido es útil para este puesto, aunque no es un requisito excluyente.

La recompensa: qué incluye el trueque por estadía

A cambio de las horas de colaboración, la administración garantiza el resguardo y la primera comida fuerte del día. La permanencia mínima exigida para sostener el acuerdo es de dos semanas.

Dónde dormir: el voluntario accede a una cama en habitación compartida. Durante los meses más cálidos, y si el clima lo permite, se habilita la opción de pernoctar en carpas estructurales provistas por el propio complejo.

el voluntario accede a una cama en habitación compartida. Durante los meses más cálidos, y si el clima lo permite, se habilita la opción de pernoctar en carpas estructurales provistas por el propio complejo. Desayuno casero: la jornada arranca con pan integral horneado en el lugar, mermeladas regionales, cereales, café, té y el clásico mate.

La convocatoria se mantendrá activa hasta diciembre de 2026, preparando el terreno para la fuerte temporada de verano. El complejo canaliza la selección de sus candidatos a través del circuito internacional de voluntarios.

Para postularse, los interesados deben crear su perfil y buscar la oferta rionegrina dentro de la red global de alojamiento Workaway, la plataforma donde se coordinan los cupos, las fechas de llegada y el contacto directo con el equipo multicultural (actualmente integrado por argentinos, alemanes y estadounidenses).