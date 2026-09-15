«Mesa de negociación»: el plan B del oficialismo para destrabar la reforma electoral en el Senado

La Casa Rosada vuelve a la carga en el Senado con un tema que desvela al presidente Javier Milei: la reforma política. Con el objetivo central de suprimir las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones presidenciales, el oficialismo reactivará este martes el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sin embargo, el panorama es complejo. La Libertad Avanza (LLA) aún no logra reunir los 37 votos necesarios, lo que obligó a los estrategas del Gobierno a flexibilizar la agenda e integrar proyectos de la oposición dialoguista, en un claro intento por sumar voluntades provinciales.

La reunión, encabezada por el senador fueguino Agustín Coto, será de carácter informativo y no buscará emitir dictámenes.

Debate en el Senado, la estrategia de LLA para acercarse a dialogistas: ficha Limpia y el puente con Neuquén

Para destrabar la negociación, según Clarín, Casa Rosada necesita imperiosamente los votos del radicalismo y de legisladores que responden a gobernadores aliados, como Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta).

Como parte de esta estrategia de acercamiento, el temario de la comisión incluyó proyectos vinculados a Ficha Limpia, una iniciativa que inhabilita a personas con condenas por corrupción a presentarse a cargos públicos. Entre los textos seleccionados figura el de Julieta Corroza, senadora del espacio la Neuquinidad, además de propuestas de Martín Goerling (PRO) y Mariana Juri (UCR).

La estrategia legislativa evidencia dos posturas dentro del oficialismo, en lo publicado por Clarín:

Línea dura: la secretaria general, Karina Milei , lanzó una advertencia clara: no habrá acuerdos políticos ni electorales con los gobernadores que no ordenen a sus legisladores apoyar la eliminación de las PASO.

la secretaria general, , lanzó una advertencia clara: no habrá acuerdos políticos ni electorales con los gobernadores que no ordenen a sus legisladores apoyar la eliminación de las PASO. Negociación política: el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene una visión más optimista y focaliza el esfuerzo en cerrar los acuerdos directamente con los mandatarios provinciales. «Estamos trabajando para reunir los votos», aseguran desde su entorno.

Ante la posibilidad concreta de no alcanzar los números, en los pasillos de Balcarce 50 ya circula un Plan B: hacer que las PASO sean optativas. El proyecto, impulsado por la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut), es visto con buenos ojos por un sector del Gobierno.

El cálculo libertario es pragmático: «Va a ir a votar un 15% o 20% del padrón. Es un papelón. De ahí no va a salir legitimado ningún liderazgo opositor y a Milei eso le puede dar fortaleza».

Los otros puntos de la reforma de Javier Milei

El proyecto del Poder Ejecutivo no se agota en la eliminación de las primarias. La reforma busca modificar las reglas del juego electoral mediante:

Financiamiento partidario: se reduce drásticamente el aporte del Estado y se eleva el techo para los aportes del sector privado.

se reduce drásticamente el aporte del Estado y se eleva el techo para los aportes del sector privado. Boleta Única de Papel: se incorpora un casillero específico para votar la «lista completa».

se incorpora un casillero específico para votar la «lista completa». Personería política: se endurecen los requisitos (mayor número de afiliados) para que los partidos mantengan su reconocimiento legal.

La agenda parlamentaria del oficialismo no dará tregua. Mientras negocia los votos electorales, el Gobierno intentará sesionar este jueves en el Senado para sancionar la reforma del Banco Central y la Inocencia Fiscal II. En paralelo, la Cámara de Diputados recibirá el proyecto de Presupuesto 2027, lo que anticipa un cierre de año legislativo al rojo vivo.