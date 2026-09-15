Ataque con una metralleta en Zapala: ahora hay dos acusados por el homicidio de Cristian Montesino

El ataque ocurrió en una vivienda del barrio Don Bosco, donde murió Cristian Montesino y otra persona resultó herida.

El Ministerio Público Fiscal reformuló los cargos contra dos hombres acusados por el ataque a tiros ocurrido el 13 de agosto en una vivienda del barrio Don Bosco de Zapala, donde murió Cristian Ariel Montesino, de 37 años, y otra persona resultó herida. La nueva acusación se presentó después de un mes de investigación y permitió precisar el rol que habría cumplido cada uno de los imputados.

El fiscal jefe Matías Álvarez y el asistente letrado Guillermo Rodríguez formularon los nuevos cargos contra un hombre, quien ya había sido imputado el 15 de agosto, y a otro sospechoso, detenido luego de permanecer prófugo tras el hecho.

Una deuda y amenazas antes de la balacera

Según la teoría fiscal, alrededor de las 21 del 13 de agosto, el primer imputado llegó a la vivienda ubicada sobre calle Primeros Pobladores. Allí se encontraba Montesino junto a dos hermanos y otras personas.

El acusado habría exigido el pago de una deuda de entre 40.000 y 100.000 pesos, vinculada a la presunta comercialización de estupefacientes. Luego de una discusión, se retiró del lugar y lanzó una amenaza: “Si no me pagan, la casa va a terminar quemada”.

La Fiscalía también señaló que después envió mensajes por WhatsApp en tono amenazante, entre ellos uno acompañado por una fotografía de un arma tipo metralleta.

Una hora después, cerca de las 22, el acusado regresó a la vivienda junto al segundo implicado. Ambos llegaron en una camioneta acompañados por una mujer que todavía no fue identificada.

Una ráfaga y disparos de otro calibre

De acuerdo con la nueva acusación, los dos hombres ingresaron al patio delantero “actuando de común acuerdo y con el claro propósito de quitarles la vida a los presentes”.

S.D.P.B. habría portado el arma tipo metralleta y efectuado una ráfaga contra Montesino y otra de las personas que estaban en la casa. De manera simultánea, siempre según la Fiscalía, el primero de los acusados extrajo otra arma de fuego de menor calibre y también disparó.

Montesino recibió múltiples impactos y presentó 13 orificios en el cuerpo. Murió en el lugar como consecuencia de un shock hemorrágico. Un amigo que también estaba en la vivienda resultó herido y fue trasladado al hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente.

La acusación contra ambos quedó encuadrada como homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautores. Respecto de la persona herida, se les atribuyó el mismo delito en grado de tentativa, también como coautores.

Ambos permanecen detenidos

El juez de Garantías Ignacio Pombo avaló la reformulación y mantuvo el plazo total de investigación en cuatro meses, del cual ya transcurrió uno.

El primer detenido de la causa continúa con prisión preventiva, que fue prorrogada por un mes. El segundo, en tanto, también permanece bajo arresto. Al momento del ataque se encontraba en libertad condicional y, luego de ser capturado, aceptó una condena de 10 años de prisión efectiva por otro caso ocurrido en Cutral Co.

Según se informó, esa pena comenzó a cumplirse y podría sumarse una nueva condena por el ataque de Zapala en caso de que sea declarado responsable penalmente.

La investigación continúa para determinar la participación de la mujer que habría acompañado a ambos hombres y profundizar el análisis de las pruebas reunidas.