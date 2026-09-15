Capacitación en salud: el Siarme entrenó a 50 profesionales en atención de emergencias en Las Grutas

Más formación y capacitación para el personal de guardia Crédito: Gobierno de Río Negro.

El Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (Siarme) llevó a cabo con éxito la 27° Jornada de Trauma y Emergencias Prehospitalarias en Las Grutas. El encuentro reunió a medio centenar de integrantes de los equipos de salud provinciales como médicos, personal de enfermería y choferes de ambulancia, quienes mejoraron sus conocimientos para la atención inmediata de pacientes en estado crítico.

La iniciativa que fue gratuita e impulsada por el Ministerio de Salud de Río Negro, es una herramienta para perfeccionar a las guardias hospitalarias de la región. Además cuenta con el aval y la certificación oficial del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), lo que garantiza el acceso continuo a un entrenamiento de máxima exigencia para el personal de primera línea de atención.

Durante el taller integrador de teoría y práctica, los profesionales repasaron contenidos para el abordaje de crisis en la vía pública o en traslados.

Entre ellos la gestión integral de la emergencia mediante protocolos de triage (sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias basado en su nivel de gravedad), el manejo seguro de escenarios de riesgo, la canalización intraósea (procedimiento de emergencia que consiste en introducir una aguja especial en la cavidad medular de un hueso para administrar líquidos o medicamentos de forma rápida).

También técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básica y avanzada, y el control invasivo y no invasivo de la vía aérea en pacientes pediátricos y adultos.

La novedad de la capacitación fue el uso del nuevo equipamiento tecnológico aportado por el IPAP. Los asistentes realizaron prácticas inmersivas utilizando muñecos interactivos de cuerpo entero de última generación.

Estos permitieron simular maniobras complejas como la intubación orotraqueal, la estabilización de politraumatismos y la resolución de paros cardiorrespiratorios en tiempo real.