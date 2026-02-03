Es oficial: por orden del Gobierno, el sable corvo de San Martín será trasladado al Regimiento de Granaderos

El Gobierno de Javier Milei ordenó el traslado de Sable Corvo de San Martín al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo ubicado en el barrio porteño de Palermo. El histórico sable del libertador general don José de San Martín, hasta este momento, estaba resguardado en el Museo Histórico Nacional para quedar bajo custodia militar permanente.

La medida se formalizó a través del Decreto 81/2026 que se publicó en el Boletín Oficial. Indicaron que el traslado se hará en razones de seguridad, respeto histórico e institucional.

Traslado del sable corvo de San Martín

El sable corvo de San Martín, como parte del central del nuevo régimen de resguardo, se mantendrá en la sede de la fuerza fundada por el propio prócer que se ubica en Avenida Luis María Campos 554.

Nación recordó en el decreto que el sable no sólo es símbolo de la independencia argentina, sino que también fue blanco de robos en el pasado.

En 1963, miembros de la «Juventud Peronista» lo sustrajeron aduciendo que quedaría en custodia de la juventud argentina. La pieza fue devuelta un días después y provisionalmente resguardada en el Regimiento de Granaderos a Caballo. En 1964 se lo regresó al museo, pero en 1965 fue robado nuevamente por integrantes de la misma organización.

Su paradero era desconocido hasta que fue devuelto al Ejército el 4 de junio de 1966. Finalmente, mediante el decreto 8756/1967, el Gobierno dispuso su guarda definitiva en el Regimiento de Granaderos a Caballo.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2015, el sable fue trasladado al Museo Histórico Nacional rompiendo con casi cinco décadas de custodia por parte de los Granaderos a Caballo. La surgió de una lectura ideológica orientada a separar a San Martín de su dimensión militar.

El museo mostró reiteradas debilidades en seguridad, lo que facilitó no solo los robos previos del propio sable, sino también los de otros objetos de valor: en 2000 desapareció una tabaquera de San Martín; en 2007, un reloj de oro regalado a Manuel Belgrano por el rey Jorge III de Inglaterra; y en 2020, la colección de monedas guardada en la caja fuerte del museo.

El decreto publicado este 3 de febrero resalta la importancia de asegurar administración y custodia responsable sobre los bienes patrimoniales de la Nación: «Esta medida se inscribe en una decisión del Estado nacional orientada a honrar la historia nacional, asegurar una administración responsable del patrimonio público y reafirmar […] la soberanía, la independencia y la libertad como principios rectores del orden republicano».

En el decreto, el Gobierno establece que tanto la guarda como la custodia y la integridad del bien histórico quedarán bajo la órbita de los Granaderos.

