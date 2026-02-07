Javier Milei viaja a Santa Fe para entregar el sable corvo de San Martín a los Granaderos: detalles del acto oficial

El presidente Javier Milei viajará este sábado 7 de febrero a Santa Fe para encabezar el acto por los 213 años de la Batalla de San Lorenzo y también para hacer entrega oficial del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos.

La entrega la realiza para formalizar la decisión que generó polémica esta semana cuando ordenó retirar la pieza del Museo Histórico Nacional, lugar en el que estuvo alojado desde 2015, bajo el argumento de «razones de seguridad, respeto histórico e institucional».

Detalles del acto de entrega del sable corvo a los Granaderos

El acto está programado para las 19 y se hará en el sector lindero al histórico convento de San Carlos, donde cada se recuerda la única batalla librada en suelo argentino por el general San Martín.

Javier Milei participará de la ceremonia junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti; el ministro del Interior, Diego Santilli; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, y una amplia nómina de funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

La logística de acto empezó a definirse desde temprano. Javier Milei viajará con su comitiva en helicóptero desde Buenos Aires junto al sable de San Martín que será retirado esta mañana del Museo Histórico Nacional. El aterrizaje está previsto para las 18 en la inmediaciones de la localidad, desde donde el mandatario se trasladará al predio del acto.

La ceremonia de este año tendrá una carga distinta porque por primera vez, el sable original estará físicamente en San Lorenzo, en el mismo territorio donde San Martín comandó el combate del 3 de febrero de 1813. Hasta ahora la pieza histórica permanecía en Buenos Aires bajo custodia del Estado nacional.

El acto sigue todo un protocolo, en el mismo se realiza una reconstrucción precisa de aquel episodio. En el Campo de la Gloria se recreará el combate con tropas uniformada de época, movimientos coreografiados y formaciones que reproducen las maniobras originales.

Finalizada la recreación, Javier Milei ingresará al sector central del predio para liderar el momento principal: la entrega formal del sable corvo al jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, teniente coronel Cristian Castellanos.

Según lo adelantado en Infobae, el jefe de Estado será el único orador del día; no habrá discursos de otros funcionarios ni intervenciones protocolares.

La ceremonia seguirá con un desfile de granaderos, acompañados por la Fanfarria Alto Perú, la única banda militar montada de la Argentina. Interpretarán marchas y piezas tradicionales mientras se despliega el dispositivo de desfile con tropas, formaciones a caballo y la participación de gauchos de agrupaciones tradicionalistas de distintas provincias.

El Gobierno anticipó un acto «muy emotivo» que, en esta oportunidad, estará centrado en la restitución simbólica de la custodia del sable al cuerpo militar fundado por San Martín en 1812.

Traslado del sable corvo de San Martín

El sable corvo de San Martín, como parte del central del nuevo régimen de resguardo, se mantendrá en la sede de la fuerza fundada por el propio prócer que se ubica en Avenida Luis María Campos 554.

Nación recordó en el decreto que el sable no sólo es símbolo de la independencia argentina, sino que también fue blanco de robos en el pasado.

En 1963, miembros de la «Juventud Peronista» lo sustrajeron aduciendo que quedaría en custodia de la juventud argentina. La pieza fue devuelta un días después y provisionalmente resguardada en el Regimiento de Granaderos a Caballo. En 1964 se lo regresó al museo, pero en 1965 fue robado nuevamente por integrantes de la misma organización.

Su paradero era desconocido hasta que fue devuelto al Ejército el 4 de junio de 1966. Finalmente, mediante el decreto 8756/1967, el Gobierno dispuso su guarda definitiva en el Regimiento de Granaderos a Caballo.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2015, el sable fue trasladado al Museo Histórico Nacional rompiendo con casi cinco décadas de custodia por parte de los Granaderos a Caballo. La surgió de una lectura ideológica orientada a separar a San Martín de su dimensión militar.

El museo mostró reiteradas debilidades en seguridad, lo que facilitó no solo los robos previos del propio sable, sino también los de otros objetos de valor: en 2000 desapareció una tabaquera de San Martín; en 2007, un reloj de oro regalado a Manuel Belgrano por el rey Jorge III de Inglaterra; y en 2020, la colección de monedas guardada en la caja fuerte del museo.

El decreto publicado este 3 de febrero resalta la importancia de asegurar administración y custodia responsable sobre los bienes patrimoniales de la Nación: «Esta medida se inscribe en una decisión del Estado nacional orientada a honrar la historia nacional, asegurar una administración responsable del patrimonio público y reafirmar […] la soberanía, la independencia y la libertad como principios rectores del orden republicano».

En el decreto, el Gobierno establece que tanto la guarda como la custodia y la integridad del bien histórico quedarán bajo la órbita de los Granaderos.