Traspaso de rutas nacionales: Martín Soria propone cambiar el reparto del Impuesto a los Combustibles

La iniciativa busca el traspaso de rutas con fondos garantizados. Foto: archivo.

El senador nacional Martín Soria presentó un proyecto para modificar la distribución de los fondos que provienen del Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966) para «garantizar a las provincias que gestionen rutas e infraestructura de transporte nacional en sus territorios los fondos necesarios para su mantenimiento, reparación y normal funcionamiento».

En los fundamentos el parlamentario rionegrino señala que distintos gobernadores «han acordado con el Gobierno Nacional hacerse cargo del financiamiento y reparación de tramos de rutas nacionales sin exigirles que dicha delegación de gestión garantice los fondos en tiempo y forma ni la liberación y transferencia de los fondos recaudados a través del ICL».

Soria definió como una «temeraria decisión de algunas gestiones provinciales» que resolvieron «quedarse con el problema», «sin negociar el financiamiento necesario» y destacó que «las rutas destruidas ya no serán responsabilidad del Gobierno Nacional, sino de los gobierno provinciales que no cuentan con el presupuesto necesario».

Para el parlamentario «no es aceptable ni sostenible que el Estado Nacional transfiera sus obligaciones cediendo competencias en un convenio, mientras retiene la caja cobrada a los contribuyentes».

Cuestionó que los habitantes de las provincias «continúan pagando el impuesto que retiene la Nación» y que -además- deberán pagar impuestos locales «para garantizar el mantenimiento de las rutas cedidas».

Para «corregir esa asimetría» Soria propone «un nuevo esquema de distribución del ICL, modificando el artículo 19 de la Ley 23.966» para que «casos como el de mi provincia» tengan «un respaldo económico garantizado y directo por vías de estas asignaciones».

La propuesta de Martín Soria

A partir de la iniciativa de Soria la distribución de los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos se realizaría de esta manera:

10,40% para el Tesoro Nacional.

15,07% para el Fondo Nacional de la Vivienda.

26,98% para las Provincias.

28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social, destinado a las obligaciones previsionales nacionales.

4,31% para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica.

7% para el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte.

2,55% como Compensación para el Transporte Público.

5% para las Provincias con convenios de transferencia de gestión de rutas nacionales.

El artículo 2 del proyecto establece que «la distribución de los fondos deberá hacerse proporcionalmente en función de los kilómetros de rutas nacionales» en cada provincia para «garantizar el normal funcionamiento y reparación de la infraestructura nacional alcanzada» por los convenios firmados entre Nación y las provincias.

En números 73,8% de los fondos recaudados para el Sistema Vial Integrado no fueron ejecutados, según los datos aportados por Soria en el proyecto de Ley.

$1,5 billones fue la recaudación del Gobierno Nacional que "la autoridad de aplicación mantuvo inmovilizados y colocados en inversiones financieras".