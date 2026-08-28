Violento ataque en Centenario: balearon a un joven de 23 años y lo derivaron grave a Neuquén

En Centenario se investiga un violento ataque que dejó a un joven de 23 años en grave estado. El hecho se registró el jueves por la noche. La víctima que era pasajero de un auto de aplicación, había pedido el traslado a una vivienda y cuando se bajó, fue baleado.

La conductora del vehículo al notar la escena y la herida, lo llevó de urgencia al hospital local. El joven fue asistido por personal médico y por su gravedad, lo derivaron de urgencia a Neuquén.

Investigación en marcha en Centenario: lo que se sabe del ataque

El episodio ocurrió cerca de las 23. Las circunstancias aún se investigan, pero según lo informado por fuentes oficiales al sitio local, Centenario Digital, la víctima había solicitado un viaje por aplicación hacia una vivienda de la calle Cuba en el barrio Vista Hermosa y cuando llegó, fue recibido a tiros.

Tras el ataque que ocurrió a pocos minutos de haber descendido del vehículo, el joven regresó al auto y la conductora advirtió que tenía una herida en la zona de la nuca, por ello decidió llevarlo hasta al hospital Natalio Burd.

Los profesionales médicos lo asistieron y su cuadro ya era crítico, por lo que resolvieron derivarlo de al Castro Rendón de Neuquén. Por el momento se desconoce cuál es su estado de salud.

La Policía de Neuquén montó un operativo en el lugar donde quedó el auto de aplicación involucrado y le tomó declaración a la conductora, tras solicitar la intervención de la Fiscalía. Aunque la causa se maneja con hermetismo, trascendió que dentro del vehículo hallaron una pistola 9 milímetros y una riñonera.

Durante el procedimiento, la mujer afirmó que el joven se había presentado como efectivo policial, un dato que fue descartado poco después por la fuerza de seguridad.

En el lugar trabaja personal de Criminalística, Salud, la Comisaría 52, la Fiscalía de Delitos Contra las Personas y la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II.